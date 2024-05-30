Самое главное предательство: что чувствует взрослая брошенная кошка

Эксперты ответили, что чувствует брошенная кошка

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Иногда жизненные обстоятельства вынуждают нас расставаться со своими верными питомцами, с которыми мы разделяли множество моментов.

Фото: commons.wikimedia.org by K B is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Некоторые сталкиваются с сильными аллергическими реакциями на шерсть, в то время как другие вынуждены отказаться от своих животных из-за переезда в новое место.

Бывает и так, что длительные командировки заставляют нас временно передать заботу о наших кошечках проверенным лицам.

Для каждого из нас расставание с питомцем — это тяжелый момент, ведь наше животное становится неотъемлемой частью нашей семьи.

Но какие эмоции переживает кошка?

Часто бывает так, что новое присутствие в доме животного незаметно. Кошка может скрываться и избегать контактов с новыми хозяевами. Однако это поведение не связано с привязанностью к предыдущим владельцам: специалисты утверждают, что кошка просто реагирует на стресс от новой обстановки. Она сильно привязывается к месту, где чувствует себя защищенной.

В новом доме все может показаться ей непривычным и страшным.

Но относительно предыдущих владельцев кошка, скорее всего, не испытывает сильных эмоций. Всего лишь пара месяцев может быть достаточно, чтобы она забыла свою прежнюю семью.

Не обязательно, что через полгода разлуки питомец вспомнит о человеке.

Но место, где она жила, кошка будет помнить всегда.