Как вести себя при нападении агрессивных собак: советы кинологов

Кинологи назвали алгоритм действий при нападении бродячих собак

2:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие люди начинают паниковать, даже представляя ситуацию с нападением стаи бездомных собак. Однако правильное поведение может помочь защититься от агрессивных животных.

Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Независимо от вашего отношения к животным, от нападения не застрахован никто.

Что делать, если на вас напала стая агрессивных собак

Как вести себя при встрече с животными

Если вы видите стаю собак, которые отдыхают или едят, лучше спокойно обойти их, не мешая. Особенно осторожными нужно быть, если рядом щенки или так называемая "собачья свадьба". Если вы едете на велосипеде и за вами погнались собаки, остановитесь и используйте велосипед как барьер. Не садитесь на велосипед, пока собаки не отстанут. Ведите его рядом с собой.

Если вы просто идете и собаки подбежали к вам, остановитесь. Не дайте себя окружить: встаньте спиной к стене или дереву. Если собаки чуют еду — бросьте им кусок.

Не смотрите собакам в глаза, не бегите и не кричите высоким голосом. Попробуйте скомандовать "Фу" или "Нельзя".

При нападении животных

Если собаки напали, отбивайтесь сумкой или ногами. Резко раскройте зонт. Поднимите палку или камень, сделайте вид, что бросите что-то в них. Защищайте руки, лицо и шею.

Отпугнуть животных можно с помощью шокера, перцового баллончика, ультразвукового отпугивателя или лака для волос. Иногда рекомендуют носить с собой пакетик молотого перца.

Как вести себя детям

Объясните детям, что нельзя трогать бездомных собак, убегать от них и кричать. Нельзя дразнить животных. Если есть угроза нападения, лучше зайти в магазин, подъезд, попросить помощи у взрослых или позвонить родителям.

Если собаки нападают на вас с маленьким ребенком, не берите его на руки. Закройте его собой, поставив за спину.

Нападение при прогулке с домашней собакой

Если на вас напали с вашим питомцем, постарайтесь быстро уйти в другую сторону. Если у вас большая собака, отстегните поводок и снимите намордник, чтобы она могла защитить себя.

Поводок, строгий ошейник или рывковая цепочка могут служить оружием.

Маленькие собачки иногда сами провоцируют нападение. Запрещайте им лаять на других собак. Отработайте команду "Ко мне", чтобы собака сразу возвращалась к вам. Прячьте ее под куртку или ложитесь сверху, закрывая собой.

При укусе обработайте пораженное место антисептиком и обратитесь к врачу. При необходимости пройдите профилактическое лечение от бешенства и столбняка.