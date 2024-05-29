Породы кошек без хвоста: необычная красота и секреты пород

Кошки без хвоста привлекают внимание своей необычной внешностью и особенностями. Среди них выделяются две основные породы: манкс и кимрик.
Манкс — одна из самых известных пород кошек без хвоста. Родина манксов — остров Мэн, расположенный между Великобританией и Ирландией. Существует несколько легенд о происхождении этих кошек, включая сказки о том, что манксы опоздали на Ноев ковчег и потеряли хвосты, застряв в дверях.
Манксы бывают разных типов в зависимости от длины хвоста.
Rumpy — совершенно без хвоста.
Riser — с небольшим отростком в основании хвоста.
Stumpy — с коротким хвостом.
Longy — с хвостом нормальной длины, хотя это редко встречается.
Манксы обладают плотным и мускулистым телосложением. Они известны своим дружелюбным и ласковым характером. Эти мурлыки хорошо ладят с детьми и другими животными, отличаются высокой игривостью и любопытством.
Кимрик — это длинношерстная версия манкса. Хотя эти кошки были выведены в Канаде, порода получила название от Уэльса, поскольку "кимрик" означает "валлийский" на валлийском языке.
Как и манксы, кимрики делятся на те же категории по длине хвоста. Они имеют густую, длинную шерсть, что придаёт им особенно пушистый и привлекательный вид. Их шерсть требует регулярного ухода, чтобы избежать образования колтунов.
Кимрики, как и манксы, дружелюбны и игривы. Они обладают сильным охотничьим инстинктом и любят активные игры. Кимрики также очень привязаны к своим хозяевам и любят проводить время в их компании.
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