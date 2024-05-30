Многие любители животных слышали, что сиамские кошки способны изменять цвет своей шерсти.
Считается, что их окрас может варьироваться от светлого до насыщенно темного. Некоторые же полагают, что это невозможно.
На удивление, это утверждение верно. Сиамские кошки — одни из немногих в своем семействе, кто способен изменять оттенок шерсти.
Эксперты объясняют эту особенность генетикой. У сиамских кошек есть ген альбинизма, который обычно "спит". Его активация зависит от температуры.
Если кошка долгое время находится в тепле, ее лапки могут стать светлыми или даже белыми. Холод, наоборот, делает окрас темнее.
Однако для значительных изменений требуется длительное пребывание в определенных условиях. Поэтому чтобы окрас действительно изменился, может потребоваться несколько лет.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.