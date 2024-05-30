Действительно ли сиамские кошки умеют менять окрас: миф или правда

Ветеринары ответили, меняют ли сиамские кошки окрас

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие любители животных слышали, что сиамские кошки способны изменять цвет своей шерсти.

Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue is licensed under CC BY-SA 3.0.

Считается, что их окрас может варьироваться от светлого до насыщенно темного. Некоторые же полагают, что это невозможно.

Действительно ли сиамские кошки меняют окрас?

На удивление, это утверждение верно. Сиамские кошки — одни из немногих в своем семействе, кто способен изменять оттенок шерсти.

Эксперты объясняют эту особенность генетикой. У сиамских кошек есть ген альбинизма, который обычно "спит". Его активация зависит от температуры.

Если кошка долгое время находится в тепле, ее лапки могут стать светлыми или даже белыми. Холод, наоборот, делает окрас темнее.

Однако для значительных изменений требуется длительное пребывание в определенных условиях. Поэтому чтобы окрас действительно изменился, может потребоваться несколько лет.