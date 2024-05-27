Эти породы собак удивят вас своей историей: какие истории таят в себе четвероногие друзья

Кинологи назвали породы собак с интересной историей

3:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

У каждой собаки есть своя уникальная история, полная разных моментов жизни. Но существует и иное прошлое, которое неразрывно связано с породами собак.

Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

У каждой породы лежит захватывающий рассказ, объясняющий ее отличительные черты от других.

Поведение каждого питомца в значительной степени определяется его прошлым. Некоторые из них уходят корнями в Древние времена, а другие являются результатом скрещивания рас, которые уже вымерли.

Чау-чау

Происхождение чау-чау до сих пор остается загадкой. Хотя считается, что они произошли от волка, у них также мог быть медведь в качестве предка.

Их внешний вид и густая шерсть подтверждают эту теорию. Они, скорее всего, прибыли из Китая примерно в XI веке до нашей эры. Помимо этого, их мощное телосложение послужило вдохновением для создания статуй Фу, каменных стражей, охраняющих буддийские храмы и дворцы. Эта порода была очень ценна для императоров благодаря своему острому нюху, силе и уму.

Одной из самых удивительных особенностей этой породы является их необычно окрашенный язык, что вызывает интерес древней китайской легенды.

Сибирский хаски

Выживание в ледяных пустошах зависело от сибирских хаски. Эскимосы использовали их для передвижения по снегу благодаря их силе.

Их происхождение связано с скрещиванием собак и волков, хотя современные представители этой породы больше не имеют такого гибрида. В Сибири хаски были незаменимыми партнерами на охоте.

Каждое племя выращивало свой уникальный вид хаски, поэтому существует несколько разновидностей, таких как аляскинский маламут, самоед и эскимос. Также было строго следить за чистотой породы, и их разведение осуществлялось только под руководством лидеров стаи.

Ротвейлер

Удивительное прошлое ротвейлера связано с временем, когда римляне захватили Германию в I веке. Римляне остались там более двух веков, и из этого времени произошла порода ротвейлера, получившая свое имя от латинского Rot Velia, что означает "красные поля".

Изначально эти собаки использовались для пастбища скота. Но с течением времени и запретом на использование их в этой цели, вызванным индустриализацией, они нашли свое новое предназначение как сторожевые собаки в 1930-х годах.

Эта порода постепенно превратилась из рабочих собак в питомцев и выставочных участников.

Английский бульдог

Английский бульдог претерпел значительные изменения со времен своего зарождения в XIII веке. В его начальном виде он был боевым спутником в аренах и пастушьим помощником.

Эти собаки были завезены на Британские острова для борьбы с быками, частыми на территории Англии. Они даже использовались в качестве национального развлечения с XIII по XVIII века. Однако в конце XVIII века их использование в боях было запрещено, и они начали превращаться из боевых собак в выставочных участников.

Создание первых собачьих клубов способствовало изменению образа жизни этой породы, и они стали популярными домашними питомцами.

Бультерьер

Бультерьер является результатом удачного скрещивания бультерьера и терьера, который существует с 1850 года, когда Джеймс Хинкс представил их как охотничьих и боевых собак.

Их происхождение связано с английским белым терьером, который с течением времени превратился в современного бультерьера. Они были известны своим неукротимым духом и склонностью к борьбе до последнего.