Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как ФК "Зенит" достался "Газпрому"
Россиянку не впустили в Турцию из-за фамилии
Наступление на Харьков: что будет дальше?
Рецепт вкусного смузи из банана и гибискуса
Бойня в Рафахе: террористы из ЦАХАЛ нанесли удар по палаточному лагерю беженцев
Как создать эффект густых волос: простые, но эффективные хитрости
Страховщики РФ снизили прибыль до 99 млрд рублей в первом квартале 2024 года
Беспилотники ВСУ атаковали Геленджик
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко крестили младшего сына Ярослава
Эти породы собак удивят вас своей историей: какие истории таят в себе четвероногие друзья

Кинологи назвали породы собак с интересной историей

3:58
Зоосфера » Собаки

У каждой собаки есть своя уникальная история, полная разных моментов жизни. Но существует и иное прошлое, которое неразрывно связано с породами собак.

Кинологи назвали породы собак с интересной историей
Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

У каждой породы лежит захватывающий рассказ, объясняющий ее отличительные черты от других.

Поведение каждого питомца в значительной степени определяется его прошлым. Некоторые из них уходят корнями в Древние времена, а другие являются результатом скрещивания рас, которые уже вымерли.

Чау-чау

Происхождение чау-чау до сих пор остается загадкой. Хотя считается, что они произошли от волка, у них также мог быть медведь в качестве предка.

Их внешний вид и густая шерсть подтверждают эту теорию. Они, скорее всего, прибыли из Китая примерно в XI веке до нашей эры. Помимо этого, их мощное телосложение послужило вдохновением для создания статуй Фу, каменных стражей, охраняющих буддийские храмы и дворцы. Эта порода была очень ценна для императоров благодаря своему острому нюху, силе и уму.

Одной из самых удивительных особенностей этой породы является их необычно окрашенный язык, что вызывает интерес древней китайской легенды.

Сибирский хаски

Выживание в ледяных пустошах зависело от сибирских хаски. Эскимосы использовали их для передвижения по снегу благодаря их силе.

Их происхождение связано с скрещиванием собак и волков, хотя современные представители этой породы больше не имеют такого гибрида. В Сибири хаски были незаменимыми партнерами на охоте.

Каждое племя выращивало свой уникальный вид хаски, поэтому существует несколько разновидностей, таких как аляскинский маламут, самоед и эскимос. Также было строго следить за чистотой породы, и их разведение осуществлялось только под руководством лидеров стаи.

Ротвейлер

Удивительное прошлое ротвейлера связано с временем, когда римляне захватили Германию в I веке. Римляне остались там более двух веков, и из этого времени произошла порода ротвейлера, получившая свое имя от латинского Rot Velia, что означает "красные поля".

Изначально эти собаки использовались для пастбища скота. Но с течением времени и запретом на использование их в этой цели, вызванным индустриализацией, они нашли свое новое предназначение как сторожевые собаки в 1930-х годах.

Эта порода постепенно превратилась из рабочих собак в питомцев и выставочных участников.

Английский бульдог

Английский бульдог претерпел значительные изменения со времен своего зарождения в XIII веке. В его начальном виде он был боевым спутником в аренах и пастушьим помощником.

Эти собаки были завезены на Британские острова для борьбы с быками, частыми на территории Англии. Они даже использовались в качестве национального развлечения с XIII по XVIII века. Однако в конце XVIII века их использование в боях было запрещено, и они начали превращаться из боевых собак в выставочных участников.

Создание первых собачьих клубов способствовало изменению образа жизни этой породы, и они стали популярными домашними питомцами.

Бультерьер

Бультерьер является результатом удачного скрещивания бультерьера и терьера, который существует с 1850 года, когда Джеймс Хинкс представил их как охотничьих и боевых собак.

Их происхождение связано с английским белым терьером, который с течением времени превратился в современного бультерьера. Они были известны своим неукротимым духом и склонностью к борьбе до последнего.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Фикус Бенджамина начнёт выпускать листочки без остановки: раз в месяц подкормите растение этим средством — всего 1 ложка

Чтобы фикус Бенджамина порадовал отличным ростом, подкормите его этим средством.

Подкормка фикуса Бенджамина сахаром
Внесение компоста увеличит урожай чёрной смородины
Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести под кусты в начале июня
Луковую муху прогоняю просто: готовлю простой раствор и опрыскиваю растения — о вредителе забываю
Толстянка быстро пойдёт в рост: подкормите её этим простым средством из аптеки — пышная крона обеспечена
ВСУ несут большие потери под Харьковом, идёт наступление в Часове Яре Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Клубника, которая лежит на земле, не будет гнить при созревании: воспользуйтесь этими лайфхаками
Кошачьи сигналы: почему ваш пушистик переворачивается на спину и что это значит
Неожиданные преимущества плацкартных вагонов: что привлекает иностранцев и отталкивает россиян
Неожиданные преимущества плацкартных вагонов: что привлекает иностранцев и отталкивает россиян
Последние материалы
Страховщики РФ снизили прибыль до 99 млрд рублей в первом квартале 2024 года
Беспилотники ВСУ атаковали Геленджик
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко крестили младшего сына Ярослава
Кинологи назвали породы собак с интересной историей
США обещали поставки Тайваню новейшего вооружения в отличие от Украины
Подкормите так в огороде капусту
Когда включать поворотник на Т- и Y-образных перекрестках: правила и исключения
Данелия не был в восторге от Неёловой: она оказалась не подарком
Космонавт Чуб провёл на МКС эксперимент "Дисперсия" для студентов
Ананасовый пирог к чаю: легко готовится
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников