Превратится в дикую пантеру: польза и вред сырого мяса для кошки

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Ветеринары рассказали, можно ли котам сырое мясо

2:33
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы кошек задумываются о том, можно ли кормить своих питомцев сырым мясом.

Ветеринары рассказали, можно ли котам сырое мясо
Фото: commons.wikimedia.org by gran is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В естественной среде кошки не едят приготовленную пищу. Тем не менее, важно обратить внимание на качество мяса, которое вы предлагаете своему любимцу.

Польза сырого мяса для кошек

Хотя домашние кошки выглядят милыми и ласковыми, они остаются хищниками. Иногда они могут проявлять желание поесть сырое мясо.

Бродячие кошки удовлетворяют свою потребность в сыром мясе, охотясь на мышей и птиц. Однако паразиты, содержащиеся в добыче, могут заразить кошек. Чтобы избежать этого, рекомендуется регулярно давать им сырое мясо.

Как плотоядные животные, кошки нуждаются в пище, богатой жизненно важными веществами. Сырое мясо сохраняет витамины и минералы, которые теряются при приготовлении. Кошкам нужно питательное мясо для поддержания здоровья мышц и суставов.

В их рацион можно включить такие виды мяса, как:

  • Говядина
  • Конина
  • Баранина
  • Домашняя птица

Однако, важно покупать мясо в проверенных местах, например, в мясной лавке. Никогда не кормите кошку сырой свининой.

Вред сырой свинины для кошек

Хотя сырое мясо в целом безопасно для кошек, сырая свинина является исключением. Она может содержать опасные микроорганизмы, смертельно опасные для домашних животных.

Чтобы свинина стала безопасной для кошки, ее нужно тщательно варить или жарить, пока она не будет полностью готова.

Говядина для кошек

Большинство кошек предпочитают говядину. Ее плотные волокна полезны для зубов животных. Сырая нежирная говядина помогает предотвратить ожирение, так как содержит меньше ненасыщенных жирных кислот по сравнению со свининой. Однако, не стоит давать говядину слишком часто, чтобы кошки не пренебрегали своим основным кормом. Изредка угощайте кошку измельченным говяжьим сердцем.

Курица для кошек

Куриное мясо идеально подходит для регулярного кормления кошки сырым мясом. Это нежирное мясо с высоким содержанием белка. Сырое или жареное, оно легко усваивается и подходит даже при болезнях. Курица помогает избежать лишнего веса благодаря низкому содержанию жира и ненасыщенных жирных кислот.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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