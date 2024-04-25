Горечь предательства: что чувствует брошенный в чужую семью кот

Жизнь порой преподносит сюрпризы, и иногда приходится сталкиваться с непростыми выборами.
Например, иногда необходимо передать своего домашнего питомца в заботу другой семьи. Однако немногие задумываются о том, как это переживают кошки и собаки.
Важно помнить, что стресс испытывают не только люди, но и животные.
Кошки очень привязаны к своему дому и хозяину, и мнение о их излишней независимости — лишь миф.
Разлучение с привычной обстановкой серьезно сказывается на их эмоциональном и физическом здоровье. В начале нового этапа жизни кошка может отказываться от еды, плохо спать и прятаться в укромных местах.
Крайне важно, чтобы новые владельцы проявили заботу и терпение. Первое время животное лучше не выпускать на улицу и не выгуливать без поводка, так как оно может попытаться вернуться к прежнему хозяину.
Эти правила важно соблюдать даже если питомец временно находится в другом доме во время командировки или путешествия владельца.
Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.