Горечь предательства: что чувствует брошенный в чужую семью кот

Ученые рассказали, что чувствует кошка, которую отдали в другую семью

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Жизнь порой преподносит сюрпризы, и иногда приходится сталкиваться с непростыми выборами.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Например, иногда необходимо передать своего домашнего питомца в заботу другой семьи. Однако немногие задумываются о том, как это переживают кошки и собаки.

Важно помнить, что стресс испытывают не только люди, но и животные.

Кошки очень привязаны к своему дому и хозяину, и мнение о их излишней независимости — лишь миф.

Разлучение с привычной обстановкой серьезно сказывается на их эмоциональном и физическом здоровье. В начале нового этапа жизни кошка может отказываться от еды, плохо спать и прятаться в укромных местах.

Крайне важно, чтобы новые владельцы проявили заботу и терпение. Первое время животное лучше не выпускать на улицу и не выгуливать без поводка, так как оно может попытаться вернуться к прежнему хозяину.

Эти правила важно соблюдать даже если питомец временно находится в другом доме во время командировки или путешествия владельца.