Можно ли помыть хозяйственным мылом: появился ответ на вопрос, можно ли мыть кошку шампунями для людей

Ветеринары ответили на вопрос, можно ли мыть котов обычными шампунями

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Как и с другими животными, необходимо регулярно ухаживать за кошками, включая мытье. Однако не следует применять обычные шампуни для людей в этом процессе. Ветеринар Богдан Галкин подчеркнул этот момент.

Фото: flickr.com by Craig Sunter is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он указал на то, что у кошек отличается уровень pH кожи по сравнению с человеческим. Использование шампуней для людей может привести к пересушиванию кожи питомца. Для безопасного и эффективного мытья кошек необходимо использовать специальные шампуни, предназначенные именно для них.

Эксперт также поделился рекомендациями относительно частоты проведения водных процедур для кошек. Если у кошки пушистая шерсть, то чрезмерно частое мытье не требуется. Водные процедуры рекомендуется проводить лишь в случае, если животное "где-то валялось" или загрязнилось.

С другой стороны, кошки породы, склонные к потоотделению, такие как сфинксы, требуют частого мытья — не реже одного раза в неделю. Это связано с тем, что без должного ухода они могут приобрести неприятный запах и оставлять желтые пятна.