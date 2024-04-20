Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить смесь из мёда и чеснока для лечения простуды
SCMP: создана РЛС для обнаружения истребителей типа F-22 Raptor
Обнаружено целебное свойство кожуры граната
Без хирургии и диет: секреты худого и скульптурного лица от косметологов
Названы 3 способа покупки квартиры без ипотеки
В Верховной раде Украины призвали запретить Telegram и ввести военную цензуру
Никита Михалков назвал дипфейки "страшной опасностью"
Важность и периодичность замены антифриза в автомобиле
Тренер рассказал о негативных подтягиваниях
Наши коты самые лучшие: официально и бесповоротно отечественные питомцы самые популярные

Названа страна с самыми популярными котами

1:37
Зоосфера » Кошки

За последнее десятилетие два кота из Приморского края стали настоящими звездами в медийном мире. Их имена, Виктор и Матроска, стали на устах не только жителей России, но и пользователей интернета по всему миру.

Названа страна с самыми популярными котами
Фото: Wikipedia by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первый из них, кот по имени Виктор, завоевал популярность благодаря хитрости своего хозяина. Когда его владелец пытался отправиться в путь из Москвы в родной Владивосток, ему отказали в возможности взять кота с собой на борт самолета из-за его излишнего веса. Решив эту проблему нестандартным способом, мужчина сменил своего пушистого друга на весовом контроле на другого, более легкого кота. Этот хитроумный маневр привёл к тому, что кот по имени Виктор стал объектом обсуждения как обычных людей, так и известных политиков в течение нескольких недель.

С другой стороны, кошка Матроска стала звездой после того, как её поймали за пиршеством в рыбном магазине "Рыбный островок" в аэропорту Владивостока. Оказалось, что она наелась деликатесов на немалую сумму, достигающую 63 тысячи рублей. После того, как бездомное животное было обнаружено, оно было принято под опеку хоккейного клуба "Адмирал", который сделал Матроску своим талисманом.

По данным, проведенным за последние десять лет, был составлен чарт, показывающий количество упоминаний обоих котов в СМИ и интернете. На вершине списка оказался Виктор, за которым следует Матроска с небольшим отрывом.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце

Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.

Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Атаки с флангов в Часов Яре, враг продолжает убивать мирных граждан РФ Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Последние материалы
Названа страна с самыми популярными котами
SCMP: создана РЛС для обнаружения истребителей типа F-22 Raptor
Обнаружено целебное свойство кожуры граната
Без хирургии и диет: секреты худого и скульптурного лица от косметологов
Названы 3 способа покупки квартиры без ипотеки
В Верховной раде Украины призвали запретить Telegram и ввести военную цензуру
Никита Михалков назвал дипфейки "страшной опасностью"
Важность и периодичность замены антифриза в автомобиле
Тренер рассказал о негативных подтягиваниях
Роза Чимо: как вырастить и ухаживать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников