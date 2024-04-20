Наши коты самые лучшие: официально и бесповоротно отечественные питомцы самые популярные

Названа страна с самыми популярными котами

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

За последнее десятилетие два кота из Приморского края стали настоящими звездами в медийном мире. Их имена, Виктор и Матроска, стали на устах не только жителей России, но и пользователей интернета по всему миру.

Фото: Wikipedia by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первый из них, кот по имени Виктор, завоевал популярность благодаря хитрости своего хозяина. Когда его владелец пытался отправиться в путь из Москвы в родной Владивосток, ему отказали в возможности взять кота с собой на борт самолета из-за его излишнего веса. Решив эту проблему нестандартным способом, мужчина сменил своего пушистого друга на весовом контроле на другого, более легкого кота. Этот хитроумный маневр привёл к тому, что кот по имени Виктор стал объектом обсуждения как обычных людей, так и известных политиков в течение нескольких недель.

С другой стороны, кошка Матроска стала звездой после того, как её поймали за пиршеством в рыбном магазине "Рыбный островок" в аэропорту Владивостока. Оказалось, что она наелась деликатесов на немалую сумму, достигающую 63 тысячи рублей. После того, как бездомное животное было обнаружено, оно было принято под опеку хоккейного клуба "Адмирал", который сделал Матроску своим талисманом.

По данным, проведенным за последние десять лет, был составлен чарт, показывающий количество упоминаний обоих котов в СМИ и интернете. На вершине списка оказался Виктор, за которым следует Матроска с небольшим отрывом.