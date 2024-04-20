Эти вещи просто обожают пушистые домочадцы: рассказали эксперты

Эксперты рассказали, какие вещи любят кошки

2:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

У котов, как и у людей, есть свои предпочтения: что-то им нравится, а что-то они не переносят. Ниже мы собрали основные вещи, которые нравятся большинству кошек. Правда, стоит помнить, что питомцы также могут иметь переменчивые настроения: то, что еще недавно доставляло удовольствие вашему пушистому другу, вдруг может перестать ему нравиться. Но в нашем списке вы найдете базовые вещи, которые все же редко выходят из "моды".

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Кошки обожают поспать

Не секрет, что кошки обожают спать. В среднем они проводят в сне 12-16 часов в день! И для них это нормально. Не стоит считать вашу кошку лентяйкой, если днем она предпочитает поудобнее устроиться: кошки предпочитают активность ночью. Кстати, котята и пожилые кошки проводят во сне больше времени, чем питомцы средних лет.

Но если вас беспокоит, что ваша кошка спит слишком много или, наоборот, слишком мало, поговорите с ветеринаром о том, что для ее породы, возраста и уровня активности является нормой.

Кошки ценят чистоту

Вы замечали, сколько времени кошки уделяют умыванию в течение дня? По некоторым оценкам, они тратят на это примерно половину всего времени, когда они бодры.

Почему для них так важно поддерживать себя в чистоте?

Кошка, лижа свою шерсть, избавляется не только от грязи, но и от запахов, которые могут привлечь хищников

Регулярное умывание помогает сохранить кожу и шерсть здоровыми

Это также способ расслабиться для кошки — это похоже на массаж, который помогает снизить стресс и успокоиться

Кошки также используют умывание, чтобы охладиться, особенно в жару

Кошки любят свежую еду

Кто не любит свежую еду? Заплесневевшая или испорченная еда не только невкусная, но и может быть опасной из-за различных бактерий, таких как сальмонелла и стафилококк.

Не забывайте проверять срок годности корма, прежде чем подавать его. Если ваша кошка не доела влажный корм, лучше всего выкинуть его через несколько часов.

Кошки предпочитают проточную воду

Многие кошки предпочитают пить воду из-под крана, если у них есть такая возможность. Однако, лучше всего иметь специальный питьевой фонтанчик для кошек, чтобы всегда была доступна свежая проточная вода.

Кошки любят точить когти

Один из основных инстинктов кошек — точить когти, царапая различные поверхности. Кошки получают удовольствие от этого. Конечно, мало кому нравится, когда они это делают на мебели. Поэтому стоит заботиться о наличии когтеточки, чтобы кошка могла без вреда для вашего дома удовлетворить свой инстинкт.