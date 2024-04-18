Как швейцарский нож: стало известно, зачем кошке нужен хвост

Ученые дали ответ, зачем кошке хвост

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Природа совершила подлинное чудо, создав тело кошки практически идеальным. Каждая его часть исполняет важную функцию: лапы предназначены для быстрой передвижения, уши служат для восприятия мельчайших звуков, а острые зубы помогают легко разделывать сырое мясо.

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Подобные функции выполняются различными частями тела и у людей. Однако, единственным существенным отличием является отсутствие хвоста у человека.

Может ли хвост быть бесполезным дополнением? На первый взгляд, учитывая, что хвост не выполняет явно полезных функций, его можно было бы считать лишним атрибутом, случайно переданным кошке природой. Однако это не так, поскольку на хвост возлагается ряд важных функций, облегчающих жизнь кошки.

Одна из основных задач хвоста — поддерживать равновесие. Например, когда кошка ходит по узким перилам, она может изменять свой центр тяжести, двигая хвостом в разные стороны. Подобным образом действуют канатоходцы, используя специальные приспособления. Во время падения кошка может использовать хвост, чтобы развернуться в воздухе и точно приземлиться на лапы, чтобы смягчить удар и спасаться. Во время быстрого бега за добычей или от преследования хвост используется как руль, помогая кошке совершить резкий поворот без потери скорости.

Хвост также играет другие роли. Для кошки он является игрушкой, тренажером и способом выражения эмоций. Котята учатся охоте, играя с хвостом матери, а также могут использовать хвосты своих собратьев для тренировки. Когда у кошки скучно, она может поиграть с собственным хвостом. Настроение кошки можно частично определить по положению ее хвоста: поднятый хвост указывает на хорошее настроение, а спрятанный хвост говорит о страхе или тревоге.

В холодную погоду кошки обычно сворачиваются в клубок, прикрываясь хвостом для сохранения тепла. Даже если у короткошерстной кошки хвост не такой пышный, как у ее длинношерстных сородичей, она все же действует согласно своим инстинктам.