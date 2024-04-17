Опрыскайте этим мебель, чтобы сохранить ее от когтей кота: лайфхаки опытных кошатников

Эксперты рассказали, чем опрыснуть мебель для защиты от кошек

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие кошки предпочитают точить свои когти на мебели, и установка когтеточки не всегда помогает решить эту проблему. Даже имея специальное место, многие питомцы предпочитают диван. Как защитить мебель? Оказывается, достаточно использовать специальное средство.

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Чтобы отпугнуть кошек, можно приготовить жидкость с ароматом цитрусовых, который они не любят. Например, смешав простую воду с немного геля для мытья посуды и добавив немного эфирных масел лимона и эвкалипта.

Для этого в пульверизатор нужно налить воду на 75%, добавить немного геля и по 10 капель каждого масла. Перемешать содержимое и опрыснуть им диван. Таким образом, кошка перестанет использовать мебель для точения когтей.