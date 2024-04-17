Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
CAS: нагрев Арктики способствует распространению холодного воздуха по всему миру
Эксперт Литвиненко: в какое время правильно покупать жилье
Юрий Лоза прокомментировал инцидент с уходом зрителей с концерта Александра Серова
"Эксперт РА": в первом квартале 2024 года ослаб спрос инвесторов на гособлигации
Архангельский суд: юристу назначено заключение по делу о коммерческом подкупе
Впервые Формула-1 устроит Гран-при по новому расписанию
Эксперт раскрыл истинную причину непогоды в Эмиратах
Как достичь оптимального увлажнения кожи в домашних условиях
The Mirror: яблоки и цельнозерновые продукты защитят от рака и диабета
Опрыскайте этим мебель, чтобы сохранить ее от когтей кота: лайфхаки опытных кошатников

Эксперты рассказали, чем опрыснуть мебель для защиты от кошек

0:51
Зоосфера » Кошки

Многие кошки предпочитают точить свои когти на мебели, и установка когтеточки не всегда помогает решить эту проблему. Даже имея специальное место, многие питомцы предпочитают диван. Как защитить мебель? Оказывается, достаточно использовать специальное средство.

Эксперты рассказали, чем опрыснуть мебель для защиты от кошек
Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чтобы отпугнуть кошек, можно приготовить жидкость с ароматом цитрусовых, который они не любят. Например, смешав простую воду с немного геля для мытья посуды и добавив немного эфирных масел лимона и эвкалипта.

Для этого в пульверизатор нужно налить воду на 75%, добавить немного геля и по 10 капель каждого масла. Перемешать содержимое и опрыснуть им диван. Таким образом, кошка перестанет использовать мебель для точения когтей.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Её нужно беречь от окон, собак, да вообще от всего: уникальная порода кошек
Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров ВС РФ совершили прорыв к Очеретину, поставив под удар две огромные группировки ВСУ Любовь Степушова
Подруга Пугачевой рассказала, почему певица никогда не вернется в Россию
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Ксения Бородина о расходах на дом: "Сколько стоит содержать такой дом?"
Ксения Бородина о расходах на дом: "Сколько стоит содержать такой дом?"
Последние материалы
Архангельский суд: юристу назначено заключение по делу о коммерческом подкупе
Эксперты рассказали, чем опрыснуть мебель для защиты от кошек
Впервые Формула-1 устроит Гран-при по новому расписанию
Эксперт раскрыл истинную причину непогоды в Эмиратах
Как достичь оптимального увлажнения кожи в домашних условиях
The Mirror: яблоки и цельнозерновые продукты защитят от рака и диабета
Чем можно посыпать выпечку для красоты и лучшего вкуса, кроме сахарной пудры
Toyota объявляет о отзыве более 200 тысяч Toyota Prius из-за проблем с дверьми
Ветеран Голливуда Стив Бушеми сыграет во втором сезоне сериала "Уэнсдэй"
Критик Бабичев: Маниже нужно брать пример с Моргенштерна*
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников