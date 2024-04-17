Какая рыба не по зубам вашему котику: рекомендация ветеринаров

Ветеринары рассказали, какую рыбу нельзя давать кот

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В составе рыбы содержатся как полезные, так и опасные компоненты, поэтому рекомендуется включать ее в рацион кошек не чаще двух раз в неделю. Однако соленая, копченая или вяленая рыба следует полностью исключить из рациона кошки. Причина в содержании соли, излишнее употребление которой может спровоцировать развитие мочекаменной болезни.

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Также не рекомендуется давать кошке жареную рыбу, поскольку она богата жирами, что может оказать негативное воздействие на работу поджелудочной железы и печени питомца.

Рыбные консервы также следует избегать, так как они могут нарушить метаболизм кошки. Кроме того, в список запретов входят и рыбные отходы, такие как головы и плавники, которые не несут никакой пользы и могут причинить повреждения пищевода, гортани или вызвать затор в кишечнике.

Питомца рекомендуется кормить свежей или отварной рыбой. Сырую рыбу можно давать лишь в том случае, если она приобретена в магазине, где продукция проходит ветеринарный контроль. Если используется замороженная рыба, ее необходимо отварить в течение 5 минут после закипания. Рыбу, пойманную в реке или приобретенную у частных лиц, следует варить в течение полутора часов, чтобы уничтожить возможных паразитов и другие вредные вещества.