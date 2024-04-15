До дрожи в лапах: какие вещи ненавидят собаки — не делайте этого, если дорожите отношениями с питомцем

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Зоосфера » Собаки

Хозяева иногда не осознают, как выглядят в глазах своих собак, когда наряжают их в странные костюмы или навязывают неожиданные объятия. Мало кто задумывается о том, какие чувства испытывает питомец в такие моменты, а таких ситуаций может быть немало. Некоторые из них могут показаться незначительными, но для собак они имеют значение.

Кинологи рассказали о том, что ненавидят собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Под лозунгом "Дружить нужно со всеми" хозяева часто пытаются заставить своих питомцев общаться с другими животными, не учитывая их собственных желаний.

Поглаживания и объятия могут пугать собаку и вызывать у нее беспокойство, особенно если она чувствует себя ограниченной в движении или если человек стоит над ней.

Бывает, что хозяин, желая выразить свою нежность, нарушает сон питомца, что может вызвать раздражение у животного.

Собака должна четко понимать правила в доме и их соблюдать. Путаница в сигналах со стороны хозяев может привести к разочарованию и тревожному поведению у питомца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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