Прощай, шерсть в еде: породы кошек, которые не линяют и не пахнут

Пушистых и ласковых кошек обожают многие, но многие люди откладывают решение завести домашнего питомца из-за опасений, ибо коты могут линять и не всегда приятно пахнуть. Впрочем, не все породы кошек страдают этими проблемами!
Порода кошек бурма поражает своей короткой шерстью, устойчивой к загрязнениям. Подшерстка у них нет, однако их ворсинки мягкие и плотные, что придает им особую гладкость и блеск. Бурмы отличаются чистоплотностью.
Бенгальские кошки идеальны: как только подшерсток вырастает, проблем со шерстью нет. Подшерсток увеличивается, затем исчезает, объединяясь с основным покровом животного. Эти коты не требуют специального ухода, они могут самостоятельно заботиться о себе.
Хотя кажется, что бобтейлы очень шерстяные, на самом деле у них густой подшерсток, редко обновляющийся. Важно заметить и убрать первые колтуны, и кошка сама будет следить за своей гигиеной.
Кошки породы сфинкс не линяют благодаря отсутствию шерсти и отсутствию потребности обновления подшерстка. Помыть такую кошку — проще простого, что делает их уход более комфортным.
Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.