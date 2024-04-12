Мечтаете о собаке, но не готовы к хлопотам: встречайте 4 породы, которые подарят вам радость без лишних забот

Неприхотливые и спокойные: собаки, с которыми меньше всего хлопот — идеально подойдут для небольшой квартиры

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Все домашние животные нуждаются в заботе и внимании, но есть породы собак, которые требуют меньше усилий и проблем, особенно если вы живете в небольшой квартире.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

Например, чихуахуа — эти собаки обожают внимание своих хозяев и всегда верны и преданны. Они любят прилепиться к вам и следовать за вами повсюду, при этом не требуя особого ухода.

Такса также отличается спокойным и уравновешенным характером. Они не будут мешать вам своим лаем или чрезмерной активностью, и агрессия им совершенно не свойственна.

Французские бульдоги обладают общительным и добрым нравом, они веселые и подвижные, прекрасно ладят с детьми. Они идеальны для тех, кто только начинает свой опыт в уходе за домашними животными.

Вест-хайленд-уайт-терьеры также являются спокойными и послушными собаками, которые легко уживаются с другими животными и не будут нарушать ваши правила.