Мечтаете о собаке, но не готовы к хлопотам: встречайте 4 породы, которые подарят вам радость без лишних забот

Все домашние животные нуждаются в заботе и внимании, но есть породы собак, которые требуют меньше усилий и проблем, особенно если вы живете в небольшой квартире.
Например, чихуахуа — эти собаки обожают внимание своих хозяев и всегда верны и преданны. Они любят прилепиться к вам и следовать за вами повсюду, при этом не требуя особого ухода.
Такса также отличается спокойным и уравновешенным характером. Они не будут мешать вам своим лаем или чрезмерной активностью, и агрессия им совершенно не свойственна.
Французские бульдоги обладают общительным и добрым нравом, они веселые и подвижные, прекрасно ладят с детьми. Они идеальны для тех, кто только начинает свой опыт в уходе за домашними животными.
Вест-хайленд-уайт-терьеры также являются спокойными и послушными собаками, которые легко уживаются с другими животными и не будут нарушать ваши правила.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.