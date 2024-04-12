Секреты кошачьей беседы: встречайте самых говорливых представителей кошачьего мира

Забудете о тишине: три самые громкие породы кошек

0:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Все кошки имеют свои уникальные черты характера и индивидуальные особенности. Некоторые породы, однако, могут быть особенно разговорчивыми и живыми.

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Например, сиамские кошки — это настоящие болтуны. Они могут постоянно мяукать, особенно когда хотят что-то получить. Иногда их мяуканье звучит как детский плач. Кроме того, они могут быть достаточно шумными, особенно ночью.

Ориентальные кошки также известны своей разговорчивостью и любовью к мурлыканью. Они очень привязываются к своим хозяевам и могут быть настойчивыми в достижении своих целей.

Бирманские кошки обычно более спокойные, но все равно общительные. Их голос звучит приятно, мягко и немного хрипло.