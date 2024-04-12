Секреты кошачьего тела: 5 мест, которые вызывают у ваших питомцев неприятные ощущения

Она вас возненавидит: никогда не прикасайтесь к этим частям тела кошки

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — это животные, которые ценят свою независимость и индивидуальное пространство. Они не выносят прикосновений к определенным частям своего тела, что может вызвать негативную реакцию у пушистиков.

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Кошкам не нравится, когда трогают их хвост или лапы, так как это может быть неприятно для них. То же самое относится и к их подушечкам, где много нервов, отвечающих за восприятие внешнего мира. Попытка прикоснуться к этим местам может вызвать у животного рефлекторную реакцию.

Гладить кошку по животу также не рекомендуется, так как эта часть их тела уязвима, и они могут не выносить лишних прикосновений. Если кошка позволяет вам прикасаться к её животу, это демонстрирует её доверие и чувство безопасности.

Кошкам не нравится, когда трогают их нос, так как у них чувствительное обоняние, и разные запахи на руках могут вызвать у них раздражение. В результате они могут избегать прикосновений к рукам человека и отворачиваться.

Также не рекомендуется прикасаться к ушам кошки, так как это может вызвать у питомца неприятные ощущения.