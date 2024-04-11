Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо

Зачем кошка вылизывает человека: значение такого поведения питомца

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Вероятно, вы замечали, как ваша кошка внезапно начинает вылизывать ваше лицо. Почему они так делают? Есть несколько причин для этого поведения.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Фелинологи установили, что когда питомец лижет лицо человека, он проявляет свои врожденные инстинкты.

Выражение любви : когда ваша кошка вылизывает вам лицо, она пытается показать, что испытывает к вам абсолютное расположение. Обычно такое проявление любви характерно для отношений между членами стаи.

: когда ваша кошка вылизывает вам лицо, она пытается показать, что испытывает к вам абсолютное расположение. Обычно такое проявление любви характерно для отношений между членами стаи. Маркировка территории : иногда кошка лижет человека, чтобы дать понять, что вы являетесь ее собственностью. Это действие служит своеобразной меткой, особенно если у вас дома есть другие питомцы.

: иногда кошка лижет человека, чтобы дать понять, что вы являетесь ее собственностью. Это действие служит своеобразной меткой, особенно если у вас дома есть другие питомцы. Игровое поведение: в раннем возрасте кошки часто вылизывают друг друга, а затем начинают играть, кусая друг друга. Так что если ваш пушистый друг вдруг заменит "поцелуй" укусом, не обессудьте его. Вероятно, ему просто хочется поиграть.