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Зачем собакам нужны игрушки и какие выбрать: важный аспект жизни каждого питомца

Кинологи рассказали, какие игрушки нужны собакам

1:43
Зоосфера » Собаки

Игрушки для собак — не просто развлечение, они играют ключевую роль в здоровье и благополучии вашего четвероногого друга. Кинологи, специалисты по поведению и обучению собак, подчеркивают важность игрушек в жизни питомцев и делятся советами по выбору.

Кинологи рассказали, какие игрушки нужны собакам
Фото: openverse.org by sweetron1982 is licensed under CC BY 2.0.

Физическое и эмоциональное благополучие

Игрушки помогают поддерживать физическую активность собаки, предотвращая ожирение и проблемы с суставами. Бросание мяча или игра в подтягивание — отличные способы поддерживать здоровье вашего питомца. Однако, игры также имеют эмоциональную важность. Собаки, подобно людям, испытывают стресс и скуку. Игрушки становятся не только способом развлечения, но и средством релаксации и антистресса для питомца.

Как выбрать правильную игрушку?

  • Размер: игрушка должна быть подходящего размера для вашей собаки. Слишком маленькая игрушка может представлять опасность задыхания, а слишком большая — неинтересной для игры.
  • Материал: предпочтительными материалами для игрушек считаются натуральный латекс, прочный пластик и хлопковые или нейлоновые канаты. Избегайте игрушек с маленькими деталями, которые собака может оторвать и проглотить.
  • Текстура и форма: выбирайте игрушки с разной текстурой и формой. Это поможет стимулировать интерес собаки и разнообразить игровой процесс.
  • Безопасность: обращайте внимание на безопасность игрушки. Она не должна иметь острых углов или частей, которые могут нанести травму собаке.
  • Интересность: попробуйте выбирать игрушки, которые развивают интеллект вашего питомца, такие как пазлы с возможностью достать лакомство изнутри или игрушки-тренажеры.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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