Ошибки превратят его в яд: как правильно хранить корм для собаки, чтобы не отправить питомца в больницу

Эксперты рассказали, как правильно хранить собачий корм

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вы заботитесь о качестве и питательности корма для вашей собаки, то вы по достоинству относитесь к заботе о вашем питомце.

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Однако, следует помнить, что неправильное хранение корма может привести к окислению жиров, что делает его опасным для вашего питомца.

Основные враги качественных кормов для собак – это воздух, тепло, свет и влага. Хотя их полностью исключить невозможно, возможно уменьшить их воздействие и продлить свежесть корма.

Вот несколько правил хранения корма для собак:

Чтобы уменьшить контакт гранул корма с воздухом, рекомендуется хранить их в контейнере с плотно закрывающейся крышкой или закрывать верх мешка и прищеплять его. Если на упаковке есть застежка "зип-лок", можно обойтись без дополнительных усилий, главное - закрывать ее надежно.

Избегайте хранения корма в месте, куда попадают прямые солнечные лучи, рядом с источниками тепла или отопительными приборами. Лучше всего выбирать прохладное, темное место с умеренной влажностью. Если вы храните корм в кухне, поместите его в тумбочку или шкаф с закрывающимися дверцами, чтобы избежать воздействия света.

Важно проверять срок годности корма при покупке. При переходе на новую упаковку не смешивайте старый и новый корм, а также тщательно промывайте контейнер для хранения перед использованием.