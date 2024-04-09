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Ошибки превратят его в яд: как правильно хранить корм для собаки, чтобы не отправить питомца в больницу

Эксперты рассказали, как правильно хранить собачий корм

1:21
Зоосфера » Собаки

Если вы заботитесь о качестве и питательности корма для вашей собаки, то вы по достоинству относитесь к заботе о вашем питомце.

Эксперты рассказали, как правильно хранить собачий корм
Фото: Wikipedia by Maja Dumat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако, следует помнить, что неправильное хранение корма может привести к окислению жиров, что делает его опасным для вашего питомца.

Основные враги качественных кормов для собак – это воздух, тепло, свет и влага. Хотя их полностью исключить невозможно, возможно уменьшить их воздействие и продлить свежесть корма.

Вот несколько правил хранения корма для собак:

Чтобы уменьшить контакт гранул корма с воздухом, рекомендуется хранить их в контейнере с плотно закрывающейся крышкой или закрывать верх мешка и прищеплять его. Если на упаковке есть застежка "зип-лок", можно обойтись без дополнительных усилий, главное - закрывать ее надежно.

Избегайте хранения корма в месте, куда попадают прямые солнечные лучи, рядом с источниками тепла или отопительными приборами. Лучше всего выбирать прохладное, темное место с умеренной влажностью. Если вы храните корм в кухне, поместите его в тумбочку или шкаф с закрывающимися дверцами, чтобы избежать воздействия света.

Важно проверять срок годности корма при покупке. При переходе на новую упаковку не смешивайте старый и новый корм, а также тщательно промывайте контейнер для хранения перед использованием.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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