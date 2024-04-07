Помогают инстинкты хищника: как коты заранее узнают о приходе владельца и сидят у двери

Эксперты ответили, как кошки узнают о приходе хозяина заранее

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Каждый любитель кошек время от времени сталкивается с такой ситуацией: едва вы открываете дверь дома, как ваш пушистый спутник уже тут как тут. Это умение кошек чувствовать приближение своих хозяев может показаться почти магическим, но на самом деле это объясняется их выдающимися способностями.

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вторая часть этой статьи погрузит нас в детали того, как именно кошки ощущают приближение своих людей.

Интересные факты: кошки обладают отличной памятью для мелких деталей, таких как ходьба и силуэт хозяина, звучание его голоса и запах его ароматов. Они могут распознать приближение по запаху или особенностям ходьбы.

Многим неизвестно, но кошки могут услышать шаги своих хозяев на расстоянии до 150 метров.

Кроме того, ваш пушистый друг способен заметить ваше приближение по изменению времени суток. Например, если начинает темнеть, кошка может предположить, что ее хозяин скоро вернется домой.

Ранее мы обсуждали, почему мокрая собака часто имеет неприятный запах. Этот феномен также имеет свои причины.