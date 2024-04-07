Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посадите в саду агастахе
Если хотите удалить тату или пигментацию: все о процедуре с пикосекундным лазером
Эксперты рассказали, какую пользу приносят домашние животные
Пульмонолог Титова указала на регионы, куда можно временно перебраться во время цветения
Эксперт Пономарев: рывки и скрежет укажут на скорую поломку коробки передач
НАСА выбрало три компании для разработки лунных вездеходов, предназначенных для миссии "Артемида V"
В ГИБДД напомнили о больших штрафах в 30000 рублей и арест за езду без прав
Русская релокантка рассказала про плюсы и минусы жизни в Армении
Как ухаживать за виноградом
Помогают инстинкты хищника: как коты заранее узнают о приходе владельца и сидят у двери

Эксперты ответили, как кошки узнают о приходе хозяина заранее

1:09
Зоосфера » Кошки

Каждый любитель кошек время от времени сталкивается с такой ситуацией: едва вы открываете дверь дома, как ваш пушистый спутник уже тут как тут. Это умение кошек чувствовать приближение своих хозяев может показаться почти магическим, но на самом деле это объясняется их выдающимися способностями.

Эксперты ответили, как кошки узнают о приходе хозяина заранее
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вторая часть этой статьи погрузит нас в детали того, как именно кошки ощущают приближение своих людей.

Интересные факты: кошки обладают отличной памятью для мелких деталей, таких как ходьба и силуэт хозяина, звучание его голоса и запах его ароматов. Они могут распознать приближение по запаху или особенностям ходьбы.

Многим неизвестно, но кошки могут услышать шаги своих хозяев на расстоянии до 150 метров.

Кроме того, ваш пушистый друг способен заметить ваше приближение по изменению времени суток. Например, если начинает темнеть, кошка может предположить, что ее хозяин скоро вернется домой.

Ранее мы обсуждали, почему мокрая собака часто имеет неприятный запах. Этот феномен также имеет свои причины.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Ответная реакция англосаксов не заставила себя долго ждать: США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки в ответ на политику Китая

Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.

США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки
Максим Галкин* показал любимое видео с сыном Гарри
Алла Пугачёва обратилась к сыну Гарри: "Позвони охране, чтобы ворота открыли"
Зепюр Брутян показала трогательные кадры игры Прилучного с подрастающим сыном
Они готовы отдать жизнь за вас: названы породы самых верных и преданных кошек
Киев тщательно скрывает итоги ракетного удара ВКС России по городам Украины Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Мария Погребняк честно рассказала о причинах развода с мужем-футболистом
Как сейчас живет бывший муж скончавшейся Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин
Сводка с фронта: ФАБы в Часов Яре уничтожают позиции ВСУ, освобождено село Водяное
Сводка с фронта: ФАБы в Часов Яре уничтожают позиции ВСУ, освобождено село Водяное
Последние материалы
Эксперт Пономарев: рывки и скрежет укажут на скорую поломку коробки передач
НАСА выбрало три компании для разработки лунных вездеходов, предназначенных для миссии "Артемида V"
В ГИБДД напомнили о больших штрафах в 30000 рублей и арест за езду без прав
Русская релокантка рассказала про плюсы и минусы жизни в Армении
Эксперты ответили, как кошки узнают о приходе хозяина заранее
Как ухаживать за виноградом
Лучшая антивозрастная косметика после 40 лет
Врач Фомичева: жиры животного происхождения, сахар и трансжиры провоцируют атеросклероз
Astronomy & Astrophysics: ученые обнаружили эффект Глории на планете WASP-76b
Самой массовой иномаркой в России стала Kia Rio
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников