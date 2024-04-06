Странности кошек теперь объяснены наукой: что говорят ученые о чудаковатом поведении вашей кошки

Ученые решили разъяснить научную сторону странного поведения кошек. Владельцы этих прекрасных животных часто не задумываются о причинах их постоянных обходов вокруг миски с едой.
Исследователи пришли к выводу, что дикие родственники домашних кошек проявляют схожие поведенческие ритуалы, как, например, львы. По мнению ученых, кошки начинают обходить свою миску с едой из-за неприятного запаха пищи.
Таким образом, предположительно, животное стремится избавиться от неприятного запаха. Кроме того, кошки могут царапать пол, симулируя закапывание еды. В такие моменты питомцы часто морщат нос, пытаясь уловить определенные ароматы.
В это время кошка может даже приоткрыть рот. Эту реакцию ученые называют флеменом. Это означает, что кошка втягивает воздух через рот, чтобы полностью ощутить ароматы и проанализировать воздух с помощью своего уникального органа Якобсона, расположенного за зубами.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.