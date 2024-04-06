Странности кошек теперь объяснены наукой: что говорят ученые о чудаковатом поведении вашей кошки

Ученые объяснили странное поведение кошек

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ученые решили разъяснить научную сторону странного поведения кошек. Владельцы этих прекрасных животных часто не задумываются о причинах их постоянных обходов вокруг миски с едой.

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Исследователи пришли к выводу, что дикие родственники домашних кошек проявляют схожие поведенческие ритуалы, как, например, львы. По мнению ученых, кошки начинают обходить свою миску с едой из-за неприятного запаха пищи.

Таким образом, предположительно, животное стремится избавиться от неприятного запаха. Кроме того, кошки могут царапать пол, симулируя закапывание еды. В такие моменты питомцы часто морщат нос, пытаясь уловить определенные ароматы.

В это время кошка может даже приоткрыть рот. Эту реакцию ученые называют флеменом. Это означает, что кошка втягивает воздух через рот, чтобы полностью ощутить ароматы и проанализировать воздух с помощью своего уникального органа Якобсона, расположенного за зубами.

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