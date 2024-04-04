Тигрица Елена избавилась от детей и обрела свободу: как чувствует себя освободившаяся мама

В Амурской области распалась семья тигров

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Семья тигров в Амурской области распалась: тигрята выросли и начали свою собственную, отдельную жизнь, отделившись от тигрицы Елены.

Фото: Wikimedia Commons by Appaloosa is licensed under CC BY-SA 3.0

По данным центра "Амурский тигр", Елена впервые столкнулась с материнством. Она была выпущена в дикую природу Амурской области в 2019 году в рамках программы восстановления популяции амурских тигров.

О тигрятах Елены стало известно в декабре 2022 года. Специалисты выяснили, что это пара тигрят — самец и самка. Во время зимних полевых работ в сопках Хинганского заповедника были обнаружены следы, соответствующие размерам Елены.

Одновременно на берегу Амура, где Елена и ее потомство проживали в течение полутора лет, теперь отмечаются лишь следы тигрят. По словам директора заповедника, специалисты предполагают, что котята выросли и начали самостоятельную жизнь. Мама-тигрица в полном порядке.