Вызывает страшную зависимость и ломку: популярная игра для собак может принести вред

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Кинологи назвали вредную для собак игру

1:06
Зоосфера » Собаки

Игра положительно сказывается на физической форме, однако в психологическом аспекте имеются определённые проблемы.

Кинологи назвали вредную для собак игру
Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Собаки оценивают не только качественную пищу и внимание со стороны своих хозяев, но и активные развлечения. Эти игры улучшают связь между питомцем и человеком, а также способствуют укреплению здоровья животного. Не секрет, что лучше всего на собак влияют игры и контакт с их сородичами.

Касательно проведения времени с хозяевами, собаки предпочитают игру в "принеси мяч". Однако, это может оказать негативное воздействие на психическое состояние питомца.

Причина заключается в выделении гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин. Эти вещества создают смесь, делающую животное чрезмерно возбужденным и зависимым от данной игры, что также может оказать значительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Отказываться от игры не следует, однако важно делать перерывы между бросками, чтобы позволить псу немного успокоиться перед следующим раундом. Например, можно потренировать какой-то другой трюк.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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