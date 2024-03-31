Известно, что собаки давно работают на человека, но и их пушистые конкуренты тоже могут кое-чем похвастаться, передаёт портал gismeteo. ru.
В середине ХХ века в США котиков обучали следить за посольством СССР. В них вживляли датчики для записи бесед. Однако своевольные животные проявляли непослушание. Поэтому проект свернули.
В конце XIX века отобрали 37 котов, чтобы научить из доставлять письма как почтовые голуби. Письма клали в водонепроницаемые мешки, которые крепили к ошейникам пушистиков. Задачу они выполняли, но на это требовалось слишком много времени.
18 октября 1963 года кошка Фелисетт из Франции стала первой и единственной кошкой в космосе.
Однажды раввин М. Котел играл на рояле. Вдруг его питомец запрыгнул на инструмент и прогулялся по клавишам. Музыкант записал ноты и отправил "сочинение" на конкурс, где композицию оценили хорошо.
Коты Эрмитажа считаются одной из достопримечательностей Санкт-Петербурга. Пётр I поселил в Зимнем дворце привезённого из Голландии кота. Позднее 30 котов из Казани завезли во дворец для борьбы с крысами.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.