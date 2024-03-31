От почтальона до астронавта: профессии, которые могут освоить кошки

Названы профессии, которые могут освоить кошки

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Известно, что собаки давно работают на человека, но и их пушистые конкуренты тоже могут кое-чем похвастаться, передаёт портал gismeteo. ru.

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Шпионы

В середине ХХ века в США котиков обучали следить за посольством СССР. В них вживляли датчики для записи бесед. Однако своевольные животные проявляли непослушание. Поэтому проект свернули.

Почтальоны

В конце XIX века отобрали 37 котов, чтобы научить из доставлять письма как почтовые голуби. Письма клали в водонепроницаемые мешки, которые крепили к ошейникам пушистиков. Задачу они выполняли, но на это требовалось слишком много времени.

Астронавты

18 октября 1963 года кошка Фелисетт из Франции стала первой и единственной кошкой в космосе.

Композиторы

Однажды раввин М. Котел играл на рояле. Вдруг его питомец запрыгнул на инструмент и прогулялся по клавишам. Музыкант записал ноты и отправил "сочинение" на конкурс, где композицию оценили хорошо.

Музейные хранители

Коты Эрмитажа считаются одной из достопримечательностей Санкт-Петербурга. Пётр I поселил в Зимнем дворце привезённого из Голландии кота. Позднее 30 котов из Казани завезли во дворец для борьбы с крысами.