Выяснилось, почему собаки часто рычат во время приема пищи: ответ удивит многих

Многие обладатели собак сталкиваются с ситуацией, когда их питомцы относятся к еде с особой ревностью, иногда даже проявляя угрожающее поведение, например, рычат, демонстрируя, что приближаться к ним во время еды не стоит.
Когда это происходит с щенком, это может выглядеть мило, потому что маленький пес не представляет опасности.
Однако если такое поведение проявляет крупная собака, ситуация становится намного серьезнее, так как в случае укуса может потребоваться медицинская помощь.
Эксперты в области психологии животных утверждают, что это проявление пищевой агрессии: в некоторых случаях собака действительно может атаковать.
Это поведение имеет корни в диком происхождении собаки. Известно, что их предки, волки, не разделяют добычу со всеми. Таким образом собака предупреждает, что еда принадлежит ей, и она готова за нее бороться.
Если в доме присутствуют другие животные, страх потерять еду усиливается, что может привести к еще более агрессивному поведению собаки.
Однако такое поведение можно исправить.
Спокойствие: важно продемонстрировать собаке, что никто не собирается отбирать у нее еду — ни другие члены семьи, ни другие животные. Не стоит трогать собаку во время еды, так как даже дружелюбные ласки могут восприниматься как попытка отнять еду.
Регулярность: собаки любят, когда все происходит по расписанию: прогулки и еда должны быть в одно и то же время каждый день. Это помогает установить доверие у питомца. Если собака видит в вас надежного хозяина, у нее не будет повода защищать свою еду.
Позитивное укрепление: если животное уже проявляет агрессивное поведение, важно научить его другому рефлексу. Регулярно подходите к собаке во время еды и давайте ей лакомство. Это поможет собаке понять, что у хозяина есть что-то еще помимо еды и не стоит воспринимать его как угрозу.
Эти же правила могут соблюдать и другие члены семьи, чтобы улучшить отношения с питомцем.
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