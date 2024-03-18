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Выяснилось, почему собаки часто рычат во время приема пищи: ответ удивит многих

Зоопсихологи объяснили, почему собака рычит во время еды

2:07
Зоосфера » Собаки

Многие обладатели собак сталкиваются с ситуацией, когда их питомцы относятся к еде с особой ревностью, иногда даже проявляя угрожающее поведение, например, рычат, демонстрируя, что приближаться к ним во время еды не стоит.

Зоопсихологи объяснили, почему собака рычит во время еды
Фото: Wikipedia by Maja Dumat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Когда это происходит с щенком, это может выглядеть мило, потому что маленький пес не представляет опасности.

Однако если такое поведение проявляет крупная собака, ситуация становится намного серьезнее, так как в случае укуса может потребоваться медицинская помощь.

Эксперты в области психологии животных утверждают, что это проявление пищевой агрессии: в некоторых случаях собака действительно может атаковать.

Это поведение имеет корни в диком происхождении собаки. Известно, что их предки, волки, не разделяют добычу со всеми. Таким образом собака предупреждает, что еда принадлежит ей, и она готова за нее бороться.

Если в доме присутствуют другие животные, страх потерять еду усиливается, что может привести к еще более агрессивному поведению собаки.

Однако такое поведение можно исправить.

Как избавить собаку от пищевой агрессии

Спокойствие: важно продемонстрировать собаке, что никто не собирается отбирать у нее еду — ни другие члены семьи, ни другие животные. Не стоит трогать собаку во время еды, так как даже дружелюбные ласки могут восприниматься как попытка отнять еду.

Регулярность: собаки любят, когда все происходит по расписанию: прогулки и еда должны быть в одно и то же время каждый день. Это помогает установить доверие у питомца. Если собака видит в вас надежного хозяина, у нее не будет повода защищать свою еду.

Позитивное укрепление: если животное уже проявляет агрессивное поведение, важно научить его другому рефлексу. Регулярно подходите к собаке во время еды и давайте ей лакомство. Это поможет собаке понять, что у хозяина есть что-то еще помимо еды и не стоит воспринимать его как угрозу.

Эти же правила могут соблюдать и другие члены семьи, чтобы улучшить отношения с питомцем.

Как отучить собаку рычать на хозяина, когда она ест
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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