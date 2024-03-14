Загадочные агенты под водой: как морские животные служили в советской армии на Юге Приморья

Жителям Приморья рассказали о бывшем военном дельфинарий

3:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Жителям Приморского края была представлена информация о функционировании военного дельфинария в регионе.

Фото: openverse.org by Lee Edwin Coursey is licensed under CC BY 2.0

Часто военные операции ассоциировались с использованием животных, включая лошадей, собак и кошек, но мало кто знал о роли дельфинов в этой сфере. В недавнем исследовании были раскрыты некоторые аспекты подготовки морских животных к военным задачам. Оказалось, что обученные специалистами животные могли успешно выполнять разнообразные боевые миссии.

В начале 1980-х годов на берегу приморской бухты Витязь был организован "военный океанариум", где проводились тренировки морских животных, включая белух, сивучей и дельфинов, с целью подготовки их к выполнению важных военных задач, сообщает vostokmedia.com.

Дельфинарий был расположен под куполом у входа в бухту и в течение пятнадцати лет служил домом для более чем двадцати морских созданий, обученных десятками военных тренеров. Но откуда появилась идея использования белух в военных целях?

В начале XX века руководство Военно-морских сил Российской империи планировало создать специальное подразделение из морских животных, идею которого предложил дрессировщик Владимир Дуров. Он утверждал, что млекопитающие могут помочь в обнаружении минных полей и вражеских подлодок. В 1916 году у Дурова уже было около 20 обученных сивучей, однако проект был закрыт через год из-за неудовлетворительных результатов.

Идея использования морских животных в военных целях продолжала интересовать специалистов и в советское время. В середине XX века был построен специальный дельфинарий на Черном море, где начали тренировать дельфинов-афалин. Эксперты считали, что афалины обладают высоким интеллектом, что значительно облегчало процесс обучения. С 70-х годов подобные военные центры начали создаваться по всему Советскому Союзу. Тихоокеанский флот открыл своё подразделение в бухте Витязь в 1983 году.

В начале работы в Витязе использовали черноморских афалин, но они плохо адаптировались к новым условиям. Поэтому было принято решение обучать местных животных — сивучей, белух и нерп. Например, однажды сивуч по имени Гром совершил побег из океанариума и провёл несколько дней на яхте, отказываясь возвращаться.

Его всё же удалось вернуть в воду, и он стал одним из наиболее известных обитателей центра. Белухи также использовались для различных задач, включая обнаружение врагов с помощью гидролокации и передачу сигналов оператору. Даже морж был обучен специальным задачам, хотя в конечном итоге он больше напоминал домашнего питомца, чем военного агента.

Для поддержания центра требовались значительные финансовые ресурсы, так как содержание множества животных требовало участия множества профессионалов. Военный дельфинарий продолжал функционировать до 1998 года, после чего из-за нехватки финансирования пришлось закрыть его. В конце 1998 года центр прекратил свою деятельность, а животных перевезли в Москву и Анапу. Сегодня территория бывшего океанариума находится в частной собственности, и только белый купол зимнего бассейна напоминает о былых временах.