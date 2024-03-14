Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Valve выпустила патч для Counter-Strike 2
Аналитик Васильев: россиянам стоит хранить часть своих сбережений в валютах дружественных стран
Самые долгие браки голливудских актёров
Ученые выяснили, что физический контакт играет важную роль в отношениях
РИА Новости: Риттер заявил, что Запад ищет вариант, как избавиться от Украины
Как контролировать эмоции: пять советов от психологов
Туристов из ОАЭ, претендующих на шенгенскую визу, предупредили о мошенниках
Почему кошка закапывает еду
Кампсис — необыкновенное растение
Загадочные агенты под водой: как морские животные служили в советской армии на Юге Приморья

Жителям Приморья рассказали о бывшем военном дельфинарий

3:25
Зоосфера

Жителям Приморского края была представлена информация о функционировании военного дельфинария в регионе.

Жителям Приморья рассказали о бывшем военном дельфинарий
Фото: openverse.org by Lee Edwin Coursey is licensed under CC BY 2.0

Часто военные операции ассоциировались с использованием животных, включая лошадей, собак и кошек, но мало кто знал о роли дельфинов в этой сфере. В недавнем исследовании были раскрыты некоторые аспекты подготовки морских животных к военным задачам. Оказалось, что обученные специалистами животные могли успешно выполнять разнообразные боевые миссии.

В начале 1980-х годов на берегу приморской бухты Витязь был организован "военный океанариум", где проводились тренировки морских животных, включая белух, сивучей и дельфинов, с целью подготовки их к выполнению важных военных задач, сообщает vostokmedia.com.

Дельфинарий был расположен под куполом у входа в бухту и в течение пятнадцати лет служил домом для более чем двадцати морских созданий, обученных десятками военных тренеров. Но откуда появилась идея использования белух в военных целях?

В начале XX века руководство Военно-морских сил Российской империи планировало создать специальное подразделение из морских животных, идею которого предложил дрессировщик Владимир Дуров. Он утверждал, что млекопитающие могут помочь в обнаружении минных полей и вражеских подлодок. В 1916 году у Дурова уже было около 20 обученных сивучей, однако проект был закрыт через год из-за неудовлетворительных результатов.

Идея использования морских животных в военных целях продолжала интересовать специалистов и в советское время. В середине XX века был построен специальный дельфинарий на Черном море, где начали тренировать дельфинов-афалин. Эксперты считали, что афалины обладают высоким интеллектом, что значительно облегчало процесс обучения. С 70-х годов подобные военные центры начали создаваться по всему Советскому Союзу. Тихоокеанский флот открыл своё подразделение в бухте Витязь в 1983 году.

В начале работы в Витязе использовали черноморских афалин, но они плохо адаптировались к новым условиям. Поэтому было принято решение обучать местных животных — сивучей, белух и нерп. Например, однажды сивуч по имени Гром совершил побег из океанариума и провёл несколько дней на яхте, отказываясь возвращаться.

Его всё же удалось вернуть в воду, и он стал одним из наиболее известных обитателей центра. Белухи также использовались для различных задач, включая обнаружение врагов с помощью гидролокации и передачу сигналов оператору. Даже морж был обучен специальным задачам, хотя в конечном итоге он больше напоминал домашнего питомца, чем военного агента.

Для поддержания центра требовались значительные финансовые ресурсы, так как содержание множества животных требовало участия множества профессионалов. Военный дельфинарий продолжал функционировать до 1998 года, после чего из-за нехватки финансирования пришлось закрыть его. В конце 1998 года центр прекратил свою деятельность, а животных перевезли в Москву и Анапу. Сегодня территория бывшего океанариума находится в частной собственности, и только белый купол зимнего бассейна напоминает о былых временах.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Сколько минимум нужно проходить пешком в день
Стало известно, сколько минут в день нужно тратить на ходьбу
Красивейший цветок словно осыпан бисером: его обожают ландшафтные дизайнеры - в переводе означает "пахнущий кустарник"
Стало известно, кому досталась элитная квартира Юлии Началовой
Уничтожение РСЗО HIMARS становится для армии РФ обычным делом Дмитрий Плотников Military Watch рассказал о мощи северокорейского танка нового поколения Петр Ермилин Все дороги теперь ведут через РФ. Путин заговорил о конце "бала вампиров" Любовь Степушова
Рассказываем, как бороться с проволочником и восстановить прежний вид садового участка
В Финляндии требуют, чтобы ЕС заставил Японию отказаться от российской древесины
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
Последние материалы
Уничтожение РСЗО HIMARS становится для армии РФ обычным делом
Франция собирается отправить войска на Украину с лета 2023 года
Audi сделает часть функций в своих автомобилях платными
Глава ITB раскрыл информацию о том, почему клуб боялся не покрыть расходы в 2024 году
Метеорог Вильфанд: в Москве установится весенняя погода в выходные дни
Эффективные методы поддержания нормального кровяного давления: советы кардиолога
Украинские СМИ: российские подпольщики помогают ВС РФ освободить Харьков
Футболист Кержаков уверен, что "Зенит" снова станет чемпионом в этом сезоне
Житель Ижевска наладил выгодную схему получения дохода через кредиты
Политолог Карасёв связал ликвидацию ЗРК Patriot с наступлением ВС России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников