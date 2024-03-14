Собаку сегодня не кормим: назван идеальный способ высчитать, сколько в день нужно есть вашему питомцу

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Сколько раз в день кормить собаку

3:12
Зоосфера » Собаки

Правильный режим питания имеет такое же значение для собаки, как и организация регулярных прогулок. Регулярное и сбалансированное питание по расписанию обеспечивает нормальный обмен веществ, предотвращает ожирение и заболевания желудочно-кишечного тракта, а также помогает животному привыкнуть к порядку.

Сколько раз в день кормить собаку
Фото: openverse.org by oipocorp is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Собаки, которые привыкли к определённому времени кормления, обычно не выпрашивают еду или не едят на улице, избегая риска отравления.

Заботливые владельцы разрабатывают индивидуальные рационы и приучают своих питомцев к определённому режиму питания с самого детства. Щенки тратят больше энергии, чем взрослые собаки, их обмен веществ происходит быстрее, поэтому им нужно давать пищу чаще, но в меньших порциях.

С возрастом количество приемов пищи уменьшается. Ветеринары рекомендуют двухразовое кормление для взрослых здоровых собак, предпочтительно с интервалом в 11-12 часов, чтобы удовлетворить их потребности и упростить жизнь как собаке, так и её владельцу. Однако этот интервал может меняться в зависимости от обстоятельств, таких как болезнь, беременность или лактация.

Организовать режим питания поможет таблица:

Возраст Количество кормлений в день Часы
До 2 месяцев 6 7:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00
2-3 месяца 5 7:00, 10:00, 14:00, 18:00, 22:00
3-4 месяца 4 7:00, 12:00, 17:00, 22:00
4-6 месяца 3-6 7:00, 12:00-13:00, 17:00-18:00, 21:00-22:00
6-10 месяца 3 7:00, 13:00, 21:00
Старше 10 мес. 2 7:00, 21:00

Собак рекомендуется кормить после прогулок, так как сытое животное сложно проявляет активность, особенно перед тренировками для крупных пород. Не желательно кормить собак перед утренней прогулкой, так как ночью животное не имеет возможности выйти на улицу, что может привести к неприятным последствиям.

Для щенков важно строго соблюдать режим кормления. Они должны быть накормлены 6-7 раз в день в одно и то же время, с интервалом примерно 3,5 часа. Первое кормление рекомендуется проводить в 7:00, а последнее – в 21:00-22:00. Это помогает малышам привыкнуть к регулярному питанию и контролировать вес.

По мере взросления число кормлений уменьшается, а порции увеличиваются. Сухой корм, предназначенный для маленьких щенков, лучше всего выбирать из категории супер-премиум или холистик. Важно помнить, что не рекомендуется смешивать натуральную пищу с сухим кормом.

Здоровые щенки обычно имеют отличный аппетит, а конкуренция среди собратьев может стимулировать их интерес к еде. Правильное питание щенка не только поддерживает его здоровье, но и способствует гармоничному физическому развитию.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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