Ваша киска не купила бы вискас: появился ответ на вопрос, стоит ли покупать разрекламированный корм

Корм для питомцев — обман

3:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Помимо всего шума вокруг широко рекламируемых кормов для кошек, где пушистые котики с радостью поглощают содержимое банок и пакетиков, фактически эти продукты не так уж полезны для кошачьего организма.

Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Исследователи утверждают, что если бы кошка обладала человеческими способностями, она бы, вероятно, предпочла бы пару пакетиков премиального корма прямо к двери или насладилась бы порцией мяса с овощами в ресторане. Вот интересно, действительно ли усатые гурманы были бы такими?

Что на самом деле полезно для кошки?

Поскольку кошки являются хищниками, их питание должно быть соответствующим. Даже строение их челюстей говорит об этом: у них нет коренных жевательных зубов, потому что основное меню кошек в дикой природе состоит из сырого мяса.

Основой их питания является животный белок, и их потребность в нем превышает содержание такого же компонента в пище для собак в три раза. Недостаток белка приводит к выработке пищеварительных ферментов, разрушающих ткани организма. Конечно, важны и другие элементы, такие как углеводы, жиры, витамины и т. д. Несбалансированное питание ведет к различным болезням, включая заболевания желудочно-кишечного тракта.

Стоит ли приобретать готовый корм?

Производители кормов для животных выпускают их в сухом и влажном виде. Следует выбирать тот, который больше нравится вашему питомцу и соответствует вашим требованиям по качеству.

Готовые корма делятся на три категории:

Эконом

Средний класс

Супер-премиум

Эконом-вариант, безусловно, имеет более низкую цену, но следует помнить, что за усилителями вкуса, красителями и кошачьей мятой скрываются сомнительного качества субпродукты. Среди них могут быть не только внутренности и соя, но и перья и кости, что негативно сказывается на здоровье кошек. Кошки, регулярно потребляющие такой корм, становятся подвержены тяжелым хроническим заболеваниям.

При выборе корма следует обращать внимание на состав, происхождение основных ингредиентов и наличие вкусовых и консервационных добавок. Слишком низкая цена чаще всего говорит о низком качестве.

Сухой корм: удобство или польза?

Конечно, сухой корм имеет длительный срок хранения, при котором его вкусовые и питательные качества сохраняются. Это связано с отсутствием влаги в составе. Однако при предложении такой еды питомцу следует следить за тем, чтобы он пил достаточно воды.

Кошкам, не склонным пить воду, лучше давать консервы или влажный корм, а также домашнюю еду. Домашняя еда для кошки не обязательно означает подкормку со стола. Субпродукты, нежирное мясо, крупы, овощи - лучший выбор для питомца. А вот молоко взрослым кошкам не нужно, так как их организм не усваивает лактозу.

И миф о том, что кошки без ума от рыбы, преувеличен. В ней меньше белка, чем в мясе, а избыток солей может вызвать мочекаменную болезнь. Не следует смешивать разные типы пищи. Если вы кормите питомца готовым кормом из банки, не следует смешивать его с домашней едой.

Пищеварительная система не успеет адаптироваться к разным видам корма, что может привести к проблемам с желудком и кишечником.