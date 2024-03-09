Ваша киска не купила бы вискас: появился ответ на вопрос, стоит ли покупать разрекламированный корм

Помимо всего шума вокруг широко рекламируемых кормов для кошек, где пушистые котики с радостью поглощают содержимое банок и пакетиков, фактически эти продукты не так уж полезны для кошачьего организма.
Исследователи утверждают, что если бы кошка обладала человеческими способностями, она бы, вероятно, предпочла бы пару пакетиков премиального корма прямо к двери или насладилась бы порцией мяса с овощами в ресторане. Вот интересно, действительно ли усатые гурманы были бы такими?
Поскольку кошки являются хищниками, их питание должно быть соответствующим. Даже строение их челюстей говорит об этом: у них нет коренных жевательных зубов, потому что основное меню кошек в дикой природе состоит из сырого мяса.
Основой их питания является животный белок, и их потребность в нем превышает содержание такого же компонента в пище для собак в три раза. Недостаток белка приводит к выработке пищеварительных ферментов, разрушающих ткани организма. Конечно, важны и другие элементы, такие как углеводы, жиры, витамины и т. д. Несбалансированное питание ведет к различным болезням, включая заболевания желудочно-кишечного тракта.
Производители кормов для животных выпускают их в сухом и влажном виде. Следует выбирать тот, который больше нравится вашему питомцу и соответствует вашим требованиям по качеству.
Эконом-вариант, безусловно, имеет более низкую цену, но следует помнить, что за усилителями вкуса, красителями и кошачьей мятой скрываются сомнительного качества субпродукты. Среди них могут быть не только внутренности и соя, но и перья и кости, что негативно сказывается на здоровье кошек. Кошки, регулярно потребляющие такой корм, становятся подвержены тяжелым хроническим заболеваниям.
При выборе корма следует обращать внимание на состав, происхождение основных ингредиентов и наличие вкусовых и консервационных добавок. Слишком низкая цена чаще всего говорит о низком качестве.
Конечно, сухой корм имеет длительный срок хранения, при котором его вкусовые и питательные качества сохраняются. Это связано с отсутствием влаги в составе. Однако при предложении такой еды питомцу следует следить за тем, чтобы он пил достаточно воды.
Кошкам, не склонным пить воду, лучше давать консервы или влажный корм, а также домашнюю еду. Домашняя еда для кошки не обязательно означает подкормку со стола. Субпродукты, нежирное мясо, крупы, овощи - лучший выбор для питомца. А вот молоко взрослым кошкам не нужно, так как их организм не усваивает лактозу.
И миф о том, что кошки без ума от рыбы, преувеличен. В ней меньше белка, чем в мясе, а избыток солей может вызвать мочекаменную болезнь. Не следует смешивать разные типы пищи. Если вы кормите питомца готовым кормом из банки, не следует смешивать его с домашней едой.
Пищеварительная система не успеет адаптироваться к разным видам корма, что может привести к проблемам с желудком и кишечником.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.