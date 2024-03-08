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Земля пухом: владельцам рассказали, как правильно похоронить своего домашнего питомца

Как правильно похоронить животное

2:11
Зоосфера

Эпоха ухода домашних животных часто оказывается не такой долгой, как бы хотели их владельцы. Некоторые из них умирают раньше, другие живут дольше, в зависимости от их вида, состояния здоровья и других факторов. Рано или поздно владельцы сталкиваются с потерей любимого питомца и с вопросом, как его достойно проводить.

Как правильно похоронить животное
Фото: Wikipedia by Dimitri “Diti” Torterat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 France

Истоки кладбищ для домашних животных уходят вглубь истории. Еще в Древнем Египте хозяева прощались со своими животными. Однако, особое развитие этот обычай получил недавно. Первое специализированное кладбище для домашних питомцев появилось в Париже на острове Реважер. Ранее животных часто просто выбрасывали в Сену, но после выделения средств мэрией появились специальные территории для захоронений, разделенные на сектора для собак, кошек, птиц и других животных.

Помимо официальных кладбищ, существуют и нелегальные захоронения, которые встречаются и по сей день. В прошлом в Советском Союзе отсутствовали официальные кладбища для домашних животных, и владельцам приходилось самостоятельно выбирать место захоронения, часто нарушая санитарные нормы. Это могло быть ближайшее лесное участок или окраина дачного поселка. Однако, такие действия противоречили санитарным стандартам, так как трупы животных рассматриваются как биологические отходы, и их захоронение в пределах города запрещено.

В настоящее время кремация животных становится все более популярной. Ветеринарные клиники предлагают кремационные услуги, включая как общие, так и индивидуальные кремации. Существуют специализированные компании, которые берут на себя весь процесс, начиная от вывоза тела животного и заканчивая возвратом праха в урне хозяевам. Несмотря на то, что количество законных крематориев пока невелико, их строительство активно развивается, учитывая количество домашних животных, которые умирают ежегодно. Стоимость услуг зависит от региона и размера питомца.

Также становятся популярными виртуальные похороны, когда владельцы могут разместить фотографии умерших животных и эпитафии на специальных сайтах в интернете.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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