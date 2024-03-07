Собака разговаривает с вами через хвост: информация о том, что значит и объясняет то или иное его положение

О чем говорит собачий хвост

2:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Не всегда махание собачьим хвостом означает, что ваш питомец искренне рад вас видеть. Сигналы, исходящие от хвоста собаки, могут иметь разные значения, и чтобы понять, в каком настроении находится ваш питомец и что можно ожидать от него в данный момент, нужно учитывать несколько факторов.

Фото: Own work by Snowacinesy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Позитивное настроение собаки обычно проявляется тем, что она радостно встречает вас у двери, когда вы возвращаетесь домой. Если ваш щенок машет хвостом, двигая всем телом, и при этом его пасть чуть приоткрыта, словно в улыбке, значит, он очень рад видеть вас и дружелюбно настроен.

Также собака может продемонстрировать свое расположение к вам, начиная вилять хвостом с правой стороны, что считается признаком дружелюбия. Ученые, изучающие поведение собак, утверждают, что животные машут хвостом справа, когда хотят приблизиться к чему-то или кому-то, например, к вам, а слева, когда чувствуют потенциальную опасность, например, от другого агрессивного животного.

Некомфортное состояние собаки также можно определить по положению ее хвоста. Если хвост опущен вниз, это может указывать на то, что собака не уверена в себе, нервничает или беспокоится. Однако если при этом она слегка машет хвостом, это может означать умиротворенное состояние.

Медленные движения хвоста могут свидетельствовать о том, что собака размышляет о том, что делать дальше, но также могут указывать на то, что она не настроена на позитивное общение, поэтому взаимодействовать с ней следует осторожно. Если вы не уверены в собаке, лучше избегать контакта с ней. Поднятый "трубой" хвост, с виляющим кончиком, означает возбуждение и настороженность, но не агрессию.

В таком состоянии собака уверена в себе и полна "исследовательского энтузиазма", а если рядом есть другие собаки, это может свидетельствовать о ее доминировании. Если при этом собака приоткрывает пасть и показывает зубы, это может означать, что она отступает.

Сворачивание хвоста в направлении головы может указывать на тревогу или чрезмерную радость. Вялый хвост, которым собака не может машать нормально, вероятно, свидетельствует о переломе или вывихе.

Предшествующее нападению движение собачьего хвоста также имеет свои характеристики. Энергичные махи хвостом могут свидетельствовать о напряжении и враждебности, собака может начать атаку в любой момент. Опущенный и зажатый между задними лапами хвост указывает на страх и угрозу, которую собака чувствует от чего-то или кого-то. Поджатый хвост может быть признаком защиты.

Движения коротких (купированных) хвостов обычно интерпретируются так же, как и длинных, с той разницей, что они могут быть более разнообразными. Начиная с основания, движение хвоста также может быть ключом к пониманию состояния собаки.