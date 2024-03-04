Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После каких растений можно высаживать картофель?
МВД Белоруссии: "Следующая революция произойдет в TikTok"
Эксперт оценил шансы России обогнать экономику Японии
Вкусная шарлотка на кефире: простой пирог для уютного чаепития
Как сделать на даче теплицу из плёнки своими руками
Болгария полностью отказалась от российской нефти
Как поддержать здоровье весной: советы нутрициолога о питании
Суп с сушёными грибами и гречкой: потрясающе ароматное первое без мяса
Правильно подготовить лунку: рассказываем как садить огурцы
Шокирующие секреты: как превратить кошку и собаку в неразлучных друзей

Как подружить кошку и собаку

3:02
Зоосфера

Среди общества существует множество людей, которые предпочитают как кошек, так и собак, несмотря на то, что эти два вида питомцев, по общему мнению, несовместимы. Тем не менее, на практике есть случаи, когда собаки и кошки уживаются в одной квартире и ведут себя отлично друг с другом, благодаря вмешательству и поддержке их владельцев.

Как подружить кошку и собаку
Фото: openverse.org by jillmotts is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Очень многое зависит от поведения владельцев, особенно в начальный период знакомства. Важно проявить терпение и следовать простым советам, которые помогут избежать конфликтов и способствуют дружбе между животными.

Одной из распространенных ошибок собственников является отсутствие вмешательства в отношения питомцев в начальный период. Существует мнение, что животные сами разберутся между собой, но на практике это происходит редко. Даже если не происходит активных стычек, кошка, скорее всего, будет держать обиду или испугается.

Важно отметить, что питомец, который первым заселился в доме, может испытывать сильную ревность к новому животному. Никогда не следует применять силу в качестве наказания, если питомец агрессивно реагирует на нового пришельца.

Однако не стоит искать компромисса, опасаясь обидеть животное. Важно показать питомцам, что вы будете любить их обоих и не позволите им враждовать, и что вы являетесь "вожаком" в доме.

Следующие рекомендации и советы могут быть полезны

  • Поощряйте дружелюбное отношение собаки к кошкам перед тем, как привести второго питомца
  • Не допускайте слишком близкого контакта между собакой и кошкой вначале, чтобы избежать агрессии и напряженности
  • По возможности, держите животных в разных комнатах в начальный период, даже если они не конфликтуют между собой
  • Не кормите питомцев в одном помещении

Собаки охотничьих пород, особенно таксы, могут представлять больший риск для кошек в начальный период проживания вместе. Важно учитывать инстинктивное поведение охотничьих собак и принимать соответствующие меры предосторожности.

Идеальным сценарием будет знакомство питомцев на расстоянии, прежде чем они будут допущены к контакту друг с другом. Важно наградить дружелюбное поведение обоих питомцев и не применять физическое наказание за агрессивное поведение.

Когда дело касается совместного проживания кошки и щенка, рекомендуется выбирать малышей одного возраста. Они менее агрессивны и более податливы, что способствует быстрому установлению дружественных отношений.

Если в вашем доме уже проживают взрослые животные, важно уделить больше времени на адаптацию и не использовать физическое воздействие за непослушание.

Нельзя забывать о необходимости контролировать контакт между питомцами и предоставить каждому из них свою территорию и миску для еды и воды. Кроме того, питание каждого питомца должно соответствовать его потребностям.

Как бы то ни было, основное внимание следует уделить установлению мирных отношений между вашими питомцами, чтобы совместная жизнь была приятной и безопасной для всех.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как правильно использовать сосновые шишки в садоводстве
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Ракета "Циркон". Гиперзвук, неподвластный Западу ещё несколько лет Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Последние материалы
МВД Белоруссии: "Следующая революция произойдет в TikTok"
Как подружить кошку и собаку
Эксперт оценил шансы России обогнать экономику Японии
Вкусная шарлотка на кефире: простой пирог для уютного чаепития
Как сделать на даче теплицу из плёнки своими руками
Болгария полностью отказалась от российской нефти
Как поддержать здоровье весной: советы нутрициолога о питании
Суп с сушёными грибами и гречкой: потрясающе ароматное первое без мяса
Правильно подготовить лунку: рассказываем как садить огурцы
Тост с грушей и сыром: шикарный завтрак или перекус, как в парижском ресторане
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников