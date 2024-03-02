Загадка разгадана: почему кошки обожают спать на вашей спине или животе

Фелинологи рассказали, почему кошки любят спать на людях

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Фелинологи объяснили, что привычка кошек лежать на человеке имеет несколько причин. Во-первых, кошек привлекает тепло, которое исходит от человека.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эти животные, известные своей любовью к теплу, предпочитают греться на человеке, а также на его электронных устройствах, таких как системные блоки и ноутбуки. Кроме того, исследования показали, что кошки могут учиться на примере поведения человека. Если хозяин занимает удобное место для сна, кошка часто выберет его также, понимая, что это место будет комфортным и безопасным.

Ветеринары рекомендуют быть внимательными, если кошка постоянно ложится на одну и ту же часть тела человека. Это может указывать на то, что кошка чувствует недомогание своего хозяина и пытается помочь ему своим теплом. В таких случаях стоит обратить внимание на состояние этой части тела и, возможно, провести обследование.