Семь причин, почему ваша кошка может выть: от голода до заболеваний

Необычное поведение кошек: почему они выют и как помочь

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда кошки начинают проявлять странное поведение, в том числе выть. Если хозяин замечает такие признаки, следует быть бдительным, поскольку это может свидетельствовать о серьезных проблемах у питомца.

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Эксперты выделяют несколько возможных причин этого поведения:

Голод : Кошка может начать выть, если замечает, что её миска пуста, и выражает недовольство по этому поводу.

: Кошка может начать выть, если замечает, что её миска пуста, и выражает недовольство по этому поводу. Ощущение одиночества : Вопреки распространенному мнению, кошки нуждаются в социальном взаимодействии и могут выть из-за скучной бездейственности, по желанию общения с хозяином.

: Вопреки распространенному мнению, кошки нуждаются в социальном взаимодействии и могут выть из-за скучной бездейственности, по желанию общения с хозяином. Приветствие : Некоторые кошки могут выть в знак приветствия, особенно породы, предрасположенные к разговорам со своими владельцами.

: Некоторые кошки могут выть в знак приветствия, особенно породы, предрасположенные к разговорам со своими владельцами. Стресс : Перемены в окружающей среде или жизненной ситуации, такие как переезд или изменения в режиме жизни, могут вызвать стресс у кошек и привести к воению.

: Перемены в окружающей среде или жизненной ситуации, такие как переезд или изменения в режиме жизни, могут вызвать стресс у кошек и привести к воению. Старение : С возрастом некоторые кошки могут стать более говорливыми или начать мяукать чаще. Это может быть признаком того, что питомец нуждается в дополнительном внимании и заботе, а также может свидетельствовать о возможных проблемах со здоровьем.

: С возрастом некоторые кошки могут стать более говорливыми или начать мяукать чаще. Это может быть признаком того, что питомец нуждается в дополнительном внимании и заботе, а также может свидетельствовать о возможных проблемах со здоровьем. Гиперактивная щитовидная железа : Это состояние может привести к чрезмерному мяуканию у кошек. Изменения в звуке мяуканья могут указывать на проблемы с здоровьем, и в этом случае необходимо обратиться к ветеринару.

: Это состояние может привести к чрезмерному мяуканию у кошек. Изменения в звуке мяуканья могут указывать на проблемы с здоровьем, и в этом случае необходимо обратиться к ветеринару. Заболевания почек: Выть может также быть признаком хронического заболевания почек, вызывающего дискомфорт у питомца.

Если кошка начинает вести себя необычно, важно обратить внимание на её поведение и в случае необходимости обратиться за помощью к ветеринару для диагностики и лечения возможных проблем.