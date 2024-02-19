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Почему кошка мяукает громче: причины и советы

Частое мяуканье кошки: какие причины стоят за изменением поведения

2:19
Зоосфера

Каждый раз, когда вы замечаете, что мяуканье вашей кошки стало более интенсивным или чаще, чем обычно, это требует дальнейшего изучения.

Частое мяуканье кошки: какие причины стоят за изменением поведения
Фото: unsplash. com by Erik-Jan Leusink ejleusink is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Существует ряд причин, по которым кошка может начать громко или часто мяукать: от заболеваний до чувства одиночества и голода.

  • Заболевания. Кошки известны своей способностью скрывать признаки болезни. Это врожденный инстинкт, который остался у них с времен, когда они были дикие. Тем не менее, если что-то не в порядке с их здоровьем, они могут начать мяукать громче или чаще. Если ваша кошка вдруг стала излишне мяукать, обратите внимание на другие признаки болезни.

Обратите внимание на изменения в аппетите, активности и поведении в туалете. Эти изменения могут быть как увеличением, так и уменьшением, но любое отклонение от нормы важно. Проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как рвота и диарея, также могут сопровождать многие заболевания".

  • Ощущение одиночества. Некоторые кошки начинают мяукать громче, когда им скучно или они чувствуют себя одиноко. Однако прежде чем решить, что ваша кошка просто нуждается в большем внимании, стоит проконсультироваться с ветеринарным врачом.

Поведение, направленное на привлечение внимания, иногда трудно отличить от признаков болезни, поэтому лучше сначала исключить медицинские причины.

Если ваш ветеринар подтвердил здоровье вашей кошки, обратите внимание на ситуации, когда она начинает громко мяукать. Происходит ли это после вашего длительного отсутствия, например, после рабочего дня или выходных, проведенных вне дома?

  • Голод. Пустая миска может быть причиной более интенсивного мяуканья вашей кошки. Если ваша кошка начинает мяукать перед обычным временем кормления и прекращает это после того, как вы ее покормите, вероятно, ее голод был причиной излишнего мяуканья.

Однако, если ваша кошка постоянно голодна, это может быть признаком проблемы.

Если вы кормите кошку по рекомендуемому расписанию, а она по-прежнему кажется голодной, это может быть признаком увеличенной энергетической потребности, что может быть связано с определенными заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертиреоз или рак, или с плохим пищеварением.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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