Секреты кошачьего поведения: разгадываем причины удивительного взгляда

Иногда кошки могут удивить своего хозяина, направив на него свой пристальный взгляд. Однако причины этого поведения могут быть разнообразны и зависят от контекста ситуации, как рассказывают специалисты.
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Существует несколько мотивов, выделяемых специалистами:
Настороженность. Кошка, особенно если это чужое или уличное животное, может быть настороженной и не расположена дружелюбно сразу. Это не значит, что она вас не любит или не доверяет, скорее всего, она просто не знает, чего ожидать от незнакомого человека.
Просьба. Домашние кошки могут не всегда мяукать, чтобы что-то попросить. Иногда они просто могут смотреть на вас, ожидая, что вы сами догадаетесь, чего им нужно. Например, они могут смотреть на кормушку в надежде, что вы поймете, что им пора покушать.
Скучно без вас. Если вы проводите много времени на работе и дома появляетесь редко, ваш питомец может скучать по вам. Некоторые кошки не проявляют свою радость обычными способами, как мурлыкание или прыжки на руки, а просто смотрят на вас, наслаждаясь вашим присутствием.
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