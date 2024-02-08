Дружба кошки и собаки: как разрешить конфликты

Питомцы в доме: как сделать, чтобы кошка и собака стали друзьями

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Часто любители животных выбирают сразу двух питомцев — кошку и собаку. Однако они не всегда находят общий язык сразу: собака может преследовать котенка, а тот в ответ начинает шипеть, защищаться или даже нападать на собаку. Специалисты объясняют, почему эти животные не всегда становятся друзьями.

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Несмотря на то, что наши домашние питомцы живут рядом с людьми, у них все еще присутствуют гены их диких предков. У кошек и собак могут быть сильные инстинкты, и обе стороны считают ваш дом своей территорией, которую нужно защищать.

Большинство собак, однако, обычно дружелюбны к котятам. Сначала кошка может отталкивать собаку, так как сигналы дружелюбного интереса собаки могут восприниматься как агрессивные. Однако, со временем котенок может стать более дружелюбным к большой собаке, когда поймет, что эти сигналы не представляют угрозы.

Для того чтобы у ваших питомцев сложились дружеские отношения, требуется время. Некоторые породы собак, такие как бишон фризе, лабрадоры, мальтийская болонка, мопс, колли, немецкие овчарки и даже дворняги, хорошо ладят с кошками. Однако могут возникнуть трудности с охотничьими породами, которые могут рассматривать котенка как добычу.