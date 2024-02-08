Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые объяснили, как теория шести рукопожатий работает в действительности
Глутатион: все о главном anti-age средстве
Диетолог Лиминг раскрыла, что бобовые продукты снижают уровень холестерина в крови
Автоэксперты рассказали об опасности дистанционного запуска двигателя
Салат с корейской морковью и крабовыми палочками может приготовить каждый
Точными ударами армия РФ уничтожила завод БПЛА и общежитие боевиков в Николаеве
Мария Шукшина выступила против построения "гетто" для мигрантов
Аналитик Муртазин: в России намерены массово уничтожать iPhone чиновников
Как добиться быстрой всхожести семян перца
Дружба кошки и собаки: как разрешить конфликты

Питомцы в доме: как сделать, чтобы кошка и собака стали друзьями

1:18
Зоосфера

Часто любители животных выбирают сразу двух питомцев — кошку и собаку. Однако они не всегда находят общий язык сразу: собака может преследовать котенка, а тот в ответ начинает шипеть, защищаться или даже нападать на собаку. Специалисты объясняют, почему эти животные не всегда становятся друзьями.

Питомцы в доме: как сделать, чтобы кошка и собака стали друзьями
Фото: Wikipedia by Peretz Partensky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Несмотря на то, что наши домашние питомцы живут рядом с людьми, у них все еще присутствуют гены их диких предков. У кошек и собак могут быть сильные инстинкты, и обе стороны считают ваш дом своей территорией, которую нужно защищать.

Большинство собак, однако, обычно дружелюбны к котятам. Сначала кошка может отталкивать собаку, так как сигналы дружелюбного интереса собаки могут восприниматься как агрессивные. Однако, со временем котенок может стать более дружелюбным к большой собаке, когда поймет, что эти сигналы не представляют угрозы.

Для того чтобы у ваших питомцев сложились дружеские отношения, требуется время. Некоторые породы собак, такие как бишон фризе, лабрадоры, мальтийская болонка, мопс, колли, немецкие овчарки и даже дворняги, хорошо ладят с кошками. Однако могут возникнуть трудности с охотничьими породами, которые могут рассматривать котенка как добычу.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности

При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.

В чём замачивать семена перед посевом
Как устранить желтение туй: названы причины и способы решения проблемы
Почему туя желтеет: названы четыре главные причины - одна из них очень неожиданная
Капустный пирог "Остановиться невозможно": готовим заливным способом за несколько минут
В России описали сценарий войны России и НАТО
Чем воевать Киеву. Запад начал потихоньку сливать Украину Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Громкое археологическое открытие: выяснилось, кто заразил Британию клопами
Вкус напомнит популярные конфеты: приготовьте домашний шербет - в разы вкуснее магазинного
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Последние материалы
Аналитик Муртазин: в России намерены массово уничтожать iPhone чиновников
Как добиться быстрой всхожести семян перца
Спортивный директор "Ростова" попросил не искать подвоха в переезде жены Карпина в Эстонию
Питомцы в доме: как сделать, чтобы кошка и собака стали друзьями
Илон Маск не доволен заменой Джонии Деппа в "Пиратах карибского моря"
Профессор Ионов заявил, что низкий уровень тестостерона приводит к облысению
Социолог Полякова описала главные изменения в семейной динамике у россиян
Астролог Богданов: "После 2024 года мир разделится на несколько частей"
Эксперты рассказали, что будет, если лечь спать в заведенном автомобиле
Бьюти-блогер Рада Русских заявила, что её выдвижение кандидатом в президенты РФ — не пиар
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников