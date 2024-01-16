Житель Новосибирской области поссорился с супругой и до смерти избил питомца

Жителю Новосибирской области грозит 5 лет за убийство кота

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Доволенском районном суде рассмотрят дело в отношении местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животным. Как отметили в областной прокуратуре, речь идёт об убийстве домашнего кота.

Фото: Unsplash by Tong Nguyen van

Как выяснило следствие, в прошлом году в день случившегося фигурант поссорился с супругой. Свою злобу мужчина решил выместить на питомце, который проживал у них дома, — коте породы "шотландская вислоухая". По мнению следователей, хозяин животного вначале кинул его на пол и пнул, после чего вынес во двор и швырнул об забор дома.

Через несколько дней кот скончался от полученных травм.

В настоящее время прокурор Здвинского района направил дело в суд для рассмотрения по существу. В отношении мужчины заведено уголовное дело. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы до пяти лет.