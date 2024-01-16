Житель Новосибирской области поссорился с супругой и до смерти избил питомца

В Доволенском районном суде рассмотрят дело в отношении местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животным. Как отметили в областной прокуратуре, речь идёт об убийстве домашнего кота.
Как выяснило следствие, в прошлом году в день случившегося фигурант поссорился с супругой. Свою злобу мужчина решил выместить на питомце, который проживал у них дома, — коте породы "шотландская вислоухая". По мнению следователей, хозяин животного вначале кинул его на пол и пнул, после чего вынес во двор и швырнул об забор дома.
Через несколько дней кот скончался от полученных травм.
В настоящее время прокурор Здвинского района направил дело в суд для рассмотрения по существу. В отношении мужчины заведено уголовное дело. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.