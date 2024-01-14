Почему собака не слушается и плохо себя ведёт

Зоопсихолог Алексеева назвала советы, как заставить собаку слушаться

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Зоопсихолог Мари Алексеева поделилась советами, как быть, если ваш четвероногий питомец вдруг перестал слушаться и стал отвратительно себя вести. По её мнению, нетипичное поведение животного может быть вызвано стрессом, в том числе из-за общения с незнакомыми людьми.

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"Если у собаки какая-то потребность не закрылась или что-то в режиме изменилось, например был переезд, то это все влияет на неё. Иногда мы думаем, что ничего не случилось, а у нас целую неделю жили гости, это же стресс для собаки. Или если бабушка приехала и сказала собаке, что на диване сидеть нельзя, и прогнала её, тоже же стресс", — заметила специалист в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Таким образом, поясняет зоопсихолог, в случае существенных изменений в поведении своего любимца лучше всего сразу же обращаться к специалисту.