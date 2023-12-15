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Кинолог Голубев рассказал, как быстро приучить собаку к зимней одежде

1:47
Зоосфера

Одежда для собак играет важную роль в защите наших питомцев от непогоды, включая холод, дождь и воздействие химических веществ на улицах. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился советами о том, как предварительно привыкнуть своего любимца к ношению одежды, чтобы прогулки стали приятными и комфортными.

Кинолог Голубев рассказал, как быстро приучить собаку к зимней одежде
Фото: openverse by Denis1313 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эксперт пояснил, что не все собаки сразу готовы к выходу в новом наряде, поскольку одежда может ограничивать движения, издавать шуршащие звуки, а также вызывать неудовольствие при надевании. Поэтому важно тщательно выбирать одежду, учитывая размер животного, и избегать излишних аксессуаров, таких как шарфы или забавные шапки, в пользу непродуваемых комбинезонов и ботинок, сообщает "Радио-1".

Голубев рекомендует постепенно привыкать домашних питомцев к новой одежде. Этот процесс начинается с того, чтобы позволить собаке понюхать одежду, затем осторожно начать надевание. В случае сопротивления питомца, важно остановиться и дать ему время привыкнуть. Поощрение за спокойное поведение также имеет большое значение. После успешного одевания новой одежды, рекомендуется позволить собаке привыкнуть к ней в домашних условиях перед выходом на прогулку. Такой пошаговый подход позволит собаке быстро адаптироваться как к самой одежде, так и к процессу ее надевания.

Выбор правильной одежды зависит от комфорта в первую очередь. Для определения размера рекомендуется провести несколько замеров, включая длину спины, обхват груди и обхват шеи, чтобы обеспечить идеальную посадку и удобство для вашего питомца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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