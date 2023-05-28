В Хабаровском крае участились конфликтные ситуации с участием медведей

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

За минувшую неделю в Хабаровском крае было зафиксировано четыре инцидента с участием медведей.

Фото: pixabay.com

Как пишет transsibinfo.com, к дачникам СНТ "Стройка" рядом с Черной Речкой на выходных вышел гималайский медведь. На следующий же день в вахтовый посёлок, находящийся в в ста километрах от железнодорожной станции Эльга в Аяно-Майском районе, пожаловал бурый медведь, причём, как рассказывают местные жители, он там появляется с завидной регулярностью.

23 мая произошло самое громкое ЧП с участием косолапого в регионе. Автомобиль наехал на медведя, находившегося в тот момент на дороге, из-за чего зверь пришёл в ярость и попытался атаковать машину, в которой были пассажиры. В результате до людей медведь не добрался, но их авто порядочно пострадало.

Позже бурый виновник ДТП умер от травм, полученных от столкновения с машиной. Его обнаружили рядом с дорогой мёртвым.

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