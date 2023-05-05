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Эксперты рассказали о симптомах у собак при отравлении аспирином

2:21
Зоосфера » Собаки

Владельцам собак важно знать о потенциальных рисках, связанных с аспирином, широко используемым лекарственным средством, которое может вызывать интоксикацию у собак.

Эксперты рассказали о симптомах у собак при отравлении аспирином
Фото: https://misanimales.com/

Симптомы отравления аспирином у собак

Первым заметным признаком отравления аспирином у собак часто является потеря аппетита. Другие симптомы могут включать рвоту, диарею и кишечное кровотечение, вызванное язвами в желудке и тонком кишечнике. У собак также могут наблюдаться:

  • трудности при ходьбе,
  • слабость,
  • нескоординированные движения,
  • коллапс,
  • потеря сознания.

Диагностика отравления аспирином у собак

Если вы подозреваете, что ваша собака проглотила аспирин, диагностические тесты должны быть направлены на определение степени тяжести токсичности. Будет взят образец крови для оценки количества клеток и химического состава сыворотки. Также могут быть проведены дополнительные анализы крови для оценки способности свертывания.

Лечение отравления аспирином у собак

Для достижения наилучшего результата важно обратиться за медицинской помощью как можно скорее. Ваш ветеринар может порекомендовать вызвать рвоту дома, прежде чем приехать в клинику для лечения. Это поможет вывести из организма как можно больше аспирина.

После рвоты также можно дать активированный уголь. Также обычно назначаются лекарства, способствующие заживлению или защите слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. В зависимости от состояния собаки могут потребоваться жидкости и другие поддерживающие процедуры. Часто требуется госпитализация и повторный анализ крови, пока состояние собаки не стабилизируется.

Жизнь и уход за собаками, принимающими аспирин

Аспирин имеет несколько клинических применений у собак, в том числе как обезболивающее, противовоспалительное и антитромбоцитарное средство. Если аспирин используется для лечения хронического заболевания, например, для предотвращения закупорки кровеносного сосуда, важно следовать указаниям ветеринара, и может потребоваться снижение или прекращение приема аспирина, если собака предрасположена к интоксикации.

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Первая помощь при отравлении собаки
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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