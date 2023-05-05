Владельцам собак важно знать о потенциальных рисках, связанных с аспирином, широко используемым лекарственным средством, которое может вызывать интоксикацию у собак.
Первым заметным признаком отравления аспирином у собак часто является потеря аппетита. Другие симптомы могут включать рвоту, диарею и кишечное кровотечение, вызванное язвами в желудке и тонком кишечнике. У собак также могут наблюдаться:
Если вы подозреваете, что ваша собака проглотила аспирин, диагностические тесты должны быть направлены на определение степени тяжести токсичности. Будет взят образец крови для оценки количества клеток и химического состава сыворотки. Также могут быть проведены дополнительные анализы крови для оценки способности свертывания.
Для достижения наилучшего результата важно обратиться за медицинской помощью как можно скорее. Ваш ветеринар может порекомендовать вызвать рвоту дома, прежде чем приехать в клинику для лечения. Это поможет вывести из организма как можно больше аспирина.
После рвоты также можно дать активированный уголь. Также обычно назначаются лекарства, способствующие заживлению или защите слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. В зависимости от состояния собаки могут потребоваться жидкости и другие поддерживающие процедуры. Часто требуется госпитализация и повторный анализ крови, пока состояние собаки не стабилизируется.
Аспирин имеет несколько клинических применений у собак, в том числе как обезболивающее, противовоспалительное и антитромбоцитарное средство. Если аспирин используется для лечения хронического заболевания, например, для предотвращения закупорки кровеносного сосуда, важно следовать указаниям ветеринара, и может потребоваться снижение или прекращение приема аспирина, если собака предрасположена к интоксикации.
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