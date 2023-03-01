В Хабаровском крае занимаются решением конфликтных ситуаций с участием амурских тигров

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В ходе совещания правительства Хабаровского края с участием руководства "Заповедного Приамурья" обсуждались меры по решению и предотвращению конфликтных ситуаций, в которых были задействованы краснокнижные амурские тигры.

Как пишет transsibinfo.com, если по этому вопросу не принять срочных и продуманных мер, положение амурских тигров может ухудшиться, а над жителями районов, рядом с которыми живут эти хищники, нависнет угроза.

Руководство "Заповедного Приамурья" сообщило, что ущерб, который несут жители в следствие конфликтных ситуаций с тиграми, возмещается АНО "Центр "Амурский тигр", если истцу удаётся документально доказать, что урон причинён на самом деле тигром.

Как было отмечено на совещании, к настоящему моменту в 64 населённых пунктах края зафиксировано 167 конфликтных ситуаций с участием амурского тигра.

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