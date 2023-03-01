В ходе совещания правительства Хабаровского края с участием руководства "Заповедного Приамурья" обсуждались меры по решению и предотвращению конфликтных ситуаций, в которых были задействованы краснокнижные амурские тигры.
Как пишет transsibinfo.com, если по этому вопросу не принять срочных и продуманных мер, положение амурских тигров может ухудшиться, а над жителями районов, рядом с которыми живут эти хищники, нависнет угроза.
Руководство "Заповедного Приамурья" сообщило, что ущерб, который несут жители в следствие конфликтных ситуаций с тиграми, возмещается АНО "Центр "Амурский тигр", если истцу удаётся документально доказать, что урон причинён на самом деле тигром.
Как было отмечено на совещании, к настоящему моменту в 64 населённых пунктах края зафиксировано 167 конфликтных ситуаций с участием амурского тигра.
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