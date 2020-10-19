Мопсы и бульдоги болеют чаще, чем собаки других пород

Британские зоологи провели исследование, в ходе которого изучили характеристики разных домашних животных, в том числе и то, насколько они подвержены тем или иным заболеваниям.

В результате им удалось выяснить, что чаще всего проблемы со здоровьем возникают у бульдогов и мопсов. Эти породы собак часто страдают от проблем с дыханием, так как у бульдогов и мопсов плоские мордочки.

Также у собак этих пород часто бывают глазные заболевания и инфекции стоп, что обусловлено их физиологическими особенностями.

Но, несмотря на это, именно мопсов и бульдогов заводят чаще всего.

Их предпочитают люди, проживающие в квартирах.

Уже давно известно, что собаки очень чувствительны к коммуникации, именно поэтому люди часто общаются со своими питомцами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что люди и собаки обрабатывают речь одинаковыми участками мозга.