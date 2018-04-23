В Киеве рассказали о новом главном требовании Запада к Украине

Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович сообщил, что главным требованием Запада к Украине является смена власти.

По его словам, сторонники партии Арсения Яценюка "Народный фронт" посетили США и встретились с официальными лицами. Рабонович подчеркнул, что "главные соратники "Народного фронта" съездили в Вашингтон и там были великолепно приняты. Людей президента там не было".

Таким образом, сигналы Запада свидетельствуют о том, что Украине нужна смена власти, подчеркнул Рабинович. Касательно ситуации, в которой находится президент Петр Порошенко, Рабинович пояснил, что ему "надо идти на выборы. Но он этого сделать не может... он прекрасно понимает, что за год до выборов, когда уже нельзя будет распустить парламент, и свои союзники у него станут самыми главными врагами".

Издание Bloomberg опубликовало статью, в которой говорится, что президент Украины Петр Порошенко разочаровал Запад своим бездействием и приверженностью к устаревшей и коррумпированной политической системе. Власти открыто признают поддержку "не того человека в Украине".

Изначально Порошенко представлялся человеком, открытым для диалога. Но западные страны и США быстро сделали выводы о его намерениях: они оказались корыстными. И если бы президент не нуждался в деньгах Запада, в стране не появились бы Национальное антикоррупционное бюро и должность генпрокурора. Только при выполнении этих условий Порошенко получил деньги.

Одновременно Порошенко отринул идею о создании антикоррупционного суда, а позже генпрокурор Юрий Луценко начал против НАБУ открытую войну. И хотя в США осудили срыв расследования профильного ведомства, в планы Порошенко борьба с коррупцией едва ли входила в принципе.

Читайте больше:

"Не тот человек": Bloomberg рассказал, как Порошенко разочаровал Запад