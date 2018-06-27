Евросоюз призвали готовиться к худшему в отношениях с США

Руководитель Евросовета Дональд Туск заявил, что Брюссель должен готовиться к самым неблагоприятным сценариям в диалоге с Вашингтоном.

По словам Туска, нужно учитывать геополитический контекст по итогам саммита G7 в Канаде. В своем письме, направленном участникам предстоящего 28-29 июня саммита Евросоюза, польский политик отметил, что "несмотря на наши настойчивые усилия сохранить единство Запада, трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики президента Дональда Трампа".

В этом отношении, заметил он, торговля не является единственным вопросом. По мнению Туска, разногласия США и Европы выходят за ее рамки, поэтому нужно подготовиться к "наихудшим сценариям".

Как пишет РИА Новости, диалог Брюсселя и Вашингтона осложнился после введения США ввозных пошлин на металлы, а выхода из сделки с Ираном, Парижского соглашения по климату и Совета по правам человека ООН.

Напомним, с сегодняшнего дня Соединенные Штаты облагают пошлинами экспорт стали и алюминия из Европы - на 25% и 10% соответственно. То же самое касается Мексики и Канады, для которых ранее также действовала отсрочка.

Евросоюз уже заявил о трех направлениях действий в ответ на меры США: открытие уже 1 июня спора в ВТО, наложение пошлин на импорт ряда товаров из США для ребалансировки ситуации в рамках правил Всемирной торговой организации, а также о возможности ввести защитные меры на рынке стали, если обнаружится дополнительный приток импорта в страны ЕС из-за "закрытия" рынка США.

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