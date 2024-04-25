Россия призывает избегать "политизации" при оценке убийств журналистов

РФ призывает ОБСЕ не использовать двойные стандарты в оценке убийств журналистов

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Представительство Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвало Организацию отказаться от политической направленности в информационной повестке и от "двойных стандартов" при оценке преступлений в отношении журналистов.

Фото: www.flickr.com by OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ранее в пятницу газета "Известия" сообщила о гибели из-за атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж был опубликован несколько дней назад. Военный корреспондент работал в городе Мариуполь на заводе "Азовсталь" и в Марьинке. В "Известиях" отмечается, что на территории восточной Украины он неоднократно находился в опасности.

Россия требует, чтобы соответствующие структуры ОБСЕ наконец-то отказались от политизации информационной повестки и от "двойных стандартов" при оценке преступлений в отношении журналистов.

По словам представительства РФ при ОБСЕ, необходимо решительно осудить этот заранее запланированный акт насилия над представителем журналистского издания. В представительстве отдельно подчеркнули, что считают недопустимым бездействие по поводу громких убийств других представителей российских СМИ, среди которых были Д. А. Дугин, М. Ю. Фомин (В.Татарский), О. В. Клоков, Р. И. Журавлёв, Б. Максудов, погибшие при исполнении своего профессионального долга.

Отмечается также, что сторона России рассматривает отсутствие реакции как одобрение дальнейших, еще более циничных и бесчеловечных преступлений со стороны Киева, и как подтверждение того, что жизнь и безопасность российских журналистов ставятся депутатами ОБСЕ на второй план по сравнению с жизнями журналистов других стран.

В ведомстве так же заявили, что российские журналисты уже давно рассматриваются нацистским кругом в Киеве как главная цель для террористических атак, поскольку именно они смело доносят до мирового сообщества правдивую информацию о реальной ситуации на востоке Украины, многочисленных преступлениях киевского режима и его вооруженных формирований. Не достигнув никаких значительных успехов в боевых действиях, марионетки НАТО в Киеве концентрируют свои усилия на устранении неудобных голосов из числа тех, кто раскрывает истину о мифах украинской и западной пропаганды.