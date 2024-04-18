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Австралийскому депутату Эдриану Макрею грозит вотум недоверия из-за участия в качестве наблюдателя на выборах в РФ

ABC: австралийскому депутату грозит вотум недоверия из-за выборов РФ

2:56
Мир

Депутат австралийского города Порт-Хедленд, Эдриан Макрей, который выступил в марте в качестве независимого наблюдателя на президентских выборах в России, столкнулся с угрозой вотума недоверия из-за положительной оценки этих выборов, сообщает австралийский телеканал ABC.

ABC: австралийскому депутату грозит вотум недоверия из-за выборов РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Макрей был приглашен в Москву в марте в роли независимого наблюдателя на выборах РФ, которые, по его мнению, прошли с высоким уровнем прозрачности и свободы. В ответ на его высказывания, содержащие положительную оценку российских выборов, сайт крупнейшего австралийского телеканала ABC опубликовал статью, в которой были приведены жалобы организации, представляющей интересы украинцев в Австралии. В этой статье утверждалось, что комментарии Макрея с положительной оценкой российских выборов "вызвали беспокойство среди местного сообщества" и являются достаточным основанием для требования его немедленной отставки с поста депутата Порт-Хедленда.

Согласно информации от телеканала ABC, на специальном заседании совета в понедельник вечером депутату совета Порт-Хедленда Эдриану Макрею будет предъявлен вотум недоверия. Целью этого вотума является продемонстрировать, что высказывания господина Макрея о выборах в России являются его личным мнением и не согласованы с советом города Порт-Хедленд. На голосовании будет принято решение о дальнейшей пригодности Макрея для занятия должности депутата.

Телеканал отметил, что введение вотума недоверия было поддержано Австралийской федерацией украинских организаций. Глава проукраинской организации, Стефан Романив, заявил о надежде на принятие вотума недоверия и о том, что Эдриан Макрей должен уйти в отставку в связи с его "ужасной пророссийской поддержкой", которая, по его мнению, недопустима в Порт-Хедленде.

В начале апреля Макрей сообщил РИА Новости, что после возвращения из России на родину он стал получать угрозы из-за своего позитивного отзыва о российских выборах. Политик также отметил, что украинское сообщество в Австралии активно вмешивается во внутренние дела страны, пытаясь дискредитировать политиков, высказывающихся положительно о России. Макрей также подметил, что правительство Австралии может поддаться давлению со стороны проукраинских лоббистов.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, и после обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг была одной из политиков, отказавшихся признать свободу и законность этих выборов в РФ.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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