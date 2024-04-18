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В Германии разгорается шпионский скандал с участием русских

В Германии схватили двоих по подозрению в работе на российские спецслужбы

1:29
Мир

В ФРГ задержаны подозреваемые в подготовке диверсий в интересах РФ, о чём сообщили журналисты издания Der Spiegel.

В Германии схватили двоих по подозрению в работе на российские спецслужбы
Фото: Pravda.Ru by Рустем Сафронов

В Баварии были схвачены два гражданина ФРГ по подозрению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий. Якобы они выслеживали американские базы и планировали атаки на военные транспортные маршруты. Эту информацию журналу Der Spiegel подтвердили в генпрокуратуре ФРГ.

Задержанные являются русскоязычными немцами: это 39-летний Дитер С. и 37-летний Александр Дж. Дитер С. был завербован российскими спецслужбами в 2023 году. В 2014-2016 годах он участвовал в боевых действиях на стороне ДНР. Дитер С. согласился совершить поджоги и взрывы на объектах военной инфраструктуры и оборонных предприятиях. Он обследовал и фотографировал военные объекты США в Германии и передавал фотографии российской стороне. Целью диверсантов были транспортные маршруты для перевозки грузов военного назначения.

Шпионский скандал в Германии может быть связан с необходимостью подкрепления мифа о "злых русских" в канун выборов в Европарламент.

В Кремле о задержании якобы российских диверсантов никакой информацией не располагают. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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